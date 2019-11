Bewertung in der Firma : Die Vermessung der Mitarbeiter

Wer schafft am meisten, wer arbeitet am besten? Dazu sammeln Chefs fleißig Daten – und legen sie im Betrieb offen. Ansporn oder der totale Stress?

Das Geldsäckchen springt sofort ins Auge. Es ist der Hingucker, auf allen Bildschirmen in der Produktionshalle. Niels Van Quaquebeke war erst kürzlich wieder dort. Der Psychologe und Professor für Leadership and Organizational Behavior der Hamburger Kühne Logistics University begleitet ein deutsches Unternehmen wissenschaftlich bei der Digitalisierung seiner Produktionssteuerung. Die Ziele des Projekts klingen ambitioniert: Mitarbeitern größtmögliche Transparenz über ihre Arbeitsprozesse zu geben, Fehlerquoten zu minimieren, die erhobenen Daten für die effiziente und vorausschauende Steuerung der Produktion über eine Künstliche Intelligenz zu nutzen.

Um all die blumig formulierten Punkte zu erreichen, passiert vor allem eines: Es wird gemessen und für alle im Betrieb öffentlich gemacht, wie viel genau die Mitarbeiter leisten. Das Industrieunternehmen, dem die Brisanz dieses Vorhabens durchaus bewusst sein dürfte, möchte weder namentlich in der Zeitung stehen noch verraten, in welchem Land die Fabrikhalle steht, in der die Mitarbeiter-Vermessung stattfindet. Verraten wird allerdings, wie sie funktioniert.