Sinnsuche im Beruf : Nicht ohne meinen Nebenjob

Aktualisiert am

Wer im Beruf unzufrieden ist, kann in einer Zweitstelle Sinn und Erfüllung finden. Es gibt jedoch feste Regeln, die es zu beachten gilt.

Alexandra Bergner hat drei Jobs. Morgens geht sie in Rock und Bluse zu der privaten Krankenkasse, für die sie als Sachbearbeiterin tätig ist. Sie prüft, ob Kunden versichert werden können, analysiert Risikostatus und Gesundheitszustand, aktualisiert Bestandsverträge, wenn sich das Einkommen ändert oder jemand den Beruf gewechselt hat. Um 14 Uhr ist Schluss, dann beginnt der zweite Job: Bergner ist Mutter. Sie holt ihre Kinder in der Kita ab, kocht Essen, geht mit ihnen auf den Spielplatz. Abends folgt dann der dritte Job: Sie ist nebenher Tanzlehrerin. Bergner plant Choreographien, gibt Unterricht, tanzt selbst mit. Jeden Tag. Dabei erfährt sie die Abwechslung und Freude, die sie im Job unter der Woche nicht bekommt. „Das ist meine Leidenschaft von klein auf“, sagt sie. „Ohne den Tanzlehrer-Job kann ich es mir gar nicht vorstellen.“

So wie sie machen es immer mehr Menschen. Sie nutzen einen Zweitjob, um unter Leute zu kommen, weil er ihnen Spaß macht oder ihre wahre Leidenschaft ist – wie Alexandra Bergner auch oft ohne finanzielle Entlohnung. Die Designerin, die sich täglich zwar kreativ ausleben kann, aber trotzdem nur am Schreibtisch sitzt, geht abends und am Wochenende kellnern; der Controller baut nebenbei ein IT-Start-up auf. Alle haben eins gemeinsam: „Sie suchen einen Ort, wo sie sich mit einbringen können, wo sie aktiv gestalten können“, sagt der Kölner Karrierecoach Bernd Slaghuis. Dass Arbeitnehmer sich selbst verwirklichen wollen, ist zum neuen Leitbild geworden. Die Arbeit als reiner Broterwerb gilt gerade bei Akademikern als fauler Kompromiss.