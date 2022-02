Selbstreflexion im Beruf : Auf der Suche nach dem Sinn

Wenn dich das alles so nervt, warum suchst du dir keine andere Stelle?“ Endlich platzte einem der beiden jungen Männer der Kragen, als der andere seinem Kumpel wieder mal sein Herz ausschüttete: über die ungeliebte Arbeit im Versicherungskonzern und darüber, dass sein Lebensthema, sich für nachhaltige Energien einzusetzen, auf der Strecke blieb. „Warum wechselst du nicht den Job?“ Die aggressiv vorgetragene Frage gab dem Betriebswirt den Anstoß, sich beruflich neu zu orientieren. Heute ist er Hochschullehrer und überzeugt: „Unbequeme Fragen sind die halben Antworten.“

Stellt sie kein wohlmeinender Freund oder weitsichtiger Kollege, dann stellt sie derzeit das Leben in der Pandemie. Denn die vergangenen zwei Jahre Corona sind eine Art Brandbeschleuniger für Sinnsuchende geworden. Die Berufsroutine ist weg: Homeoffice hier, Hybridmeeting dort, Impf-Fragen spalten Belegschaften, ganze Branchen quält der Stillstand, andere ersticken in Arbeitsbergen. Durch all das schwelen Existenzfragen – körperliche, denn schließlich ist es eine potentiell lebensbedrohliche Pandemie. Aber auch wirtschaftliche.

Wenn sich so viel ändert, dann trauen sich Menschen eher, auch selbst an weiteren Stellschrauben zu drehen. Durchs Internet geistert in diesem Zusammenhang der Begriff „Great Resignation“, also in etwa „große Kündigung“. Das Phänomen bezeichnet einen ökonomischen Trend, der vor allem in Amerika infolge von Corona aufgetreten ist. Deutlich mehr Menschen als sonst kündigen dort seit Mitte 2021 ihre Stellen freiwillig. Ein Überschwappen dieser Welle nach Deutschland konnten Arbeitsmarktforscher bislang allerdings nicht feststellen, womöglich wegen der stärkeren Hire-and-Fire-Mentalität jenseits des Atlantiks.

Während dort viele Menschen die geringe Unterstützung beklagen, die ihnen während der Krise zuteilwurde, steht der deutsche Arbeitsmarkt trotz Omikron-Welle robust da. Just in dieser Woche meldete die Arbeitsagentur, dass er beinahe zurück ist auf Vorkrisenniveau: Gab es im Januar 2020 hierzulande 2,425 Millionen Arbeitslose, waren es im Januar 2022 annähernd gleich viel: 2,462 Millionen. Auch Hinweise auf eine höhere Fluktuation und mehr Eigenkündigungen gibt es nicht.

Gedanklich spielen viele mit einem Wechsel

Allerdings gibt es diverse Umfragen, die darauf hindeuten, dass auch in Deutschland mehr Menschen als früher gedanklich mit einem Jobwechsel liebäugeln. Eine repräsentative Umfrage des Beratungsunternehmens EY unter mehr als 1550 Arbeitnehmern kam etwa zum Jahreswechsel zu dem Ergebnis, dass 48 Prozent, also fast die Hälfte, eine Bereitschaft signalisierten, den Arbeitgeber zu wechseln; der höchste Wert seit 2015. Allerdings gaben die allermeisten an, dass sie noch keine konkreten Schritte in die Wege geleitet hätten. Auch eine Forsa-Umfrage, die das Karrierenetzwerk Xing Anfang 2022 in Auftrag gegeben hat, bescheinigt den Deutschen einen Anstieg der Wechselwilligkeit um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Befragt wurden dafür rund 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Doch wie lässt sich für jeden Einzelnen herausfinden, ob der Leidensdruck in der alten Position wirklich groß genug ist für einen Wechsel? Die richtigen Fragen stellen, auch die unangenehmen, die aus der Komfortzone treiben, ist eine klassische Methode im Coaching. Statt dem Klienten zu erklären, was er wie in seiner Unzufriedenheit zu ändern hat, soll ihn intelligentes Nachfragen dazu befähigen, selbst passgenaue Lösungen zu finden. Oft folgt dann die Erkenntnis, was man selbst dazu beitragen kann, eine Situation zu verändern. Denn natürlich ist an dem platten Spruch etwas dran, Ratschläge seien eben auch Schläge. Das unterscheidet Coaching von Beratung. Geschickt Fragen formulieren, die dem anderen helfen, das ist ebenso der non-direktive Grundsatz der humanistischen Psychologie und des systemischen Denkens. Diese Methode nennt sich aktives Zuhören.

„Dumme Fragen gebe es nicht, so heißt es. Aber es gibt ungeschickte Fragen, die den Weg zur Antwort verbauen, anstatt ihn zu ebnen“, sagt die psychologische Psychotherapeutin Carmen Kindl-Beilfuß aus Magdeburg. Sie hat über systemische Fragetechniken ein Werkstattbuch geschrieben. „Denn wer richtig fragt, schafft Bewegung. Gut gestellte Fragen können Ressourcen erschließen, Blockaden auflösen und Prozesse anregen.“Der Befragte kommt schneller zum Punkt und erlaubt sich, größer zu denken.