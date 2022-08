Ausstattung an Schulen : Wer soll das bezahlen?

Lydia verbringt regelmäßig Zeit auf dem Flohmarkt. Hier finde man die besten Kinderbücher und Spiele, schreibt die Grundschullehrerin aus Baden-Württemberg. Was für andere ein Hobby oder netter Zeitvertreib ist, gehört für sie mittlerweile zum Berufsalltag. Denn die Lehrerin im dritten Dienstjahr kauft nicht etwa für ihre eigenen Kinder, sondern für ihre Schulklasse.

Ähnlich geht es der Grundschullehrerin Mira aus Düsseldorf. Sie kaufte letztes Jahr auf einer Gebrauchtplattform alte Regale für ihr Klassenzimmer. „Oft fehlt es an einfachen Dingen wie Mülleimern“, sagt sie. „Manchmal stehe ich im Laden und denke: ‚Ach, was soll’s.‘ Und nehme die Sachen mit.“

So wie den beiden Lehrerinnen geht es vielen Lehrkräften in Deutschland, besonders an den Grundschulen. An Caroline von St. Ange wenden sich viele Lehrkräfte mit ihren Problemen. Die Bildungs-Influencerin bietet auf Instagram Tipps und Tricks für den Lehralltag. Für die F.A.S. hat sie einen Aufruf gestartet. Es meldeten sich Dutzende Lehrkräfte. Sie berichten teilweise von vierstelligen Summen, die sie jedes Schuljahr für Materialien ausgeben.

Lehrerin Celia Thieme aus Sachsen-Anhalt rechnet vor: Allein von Mai bis Dezember 2021 habe sie fast 1250 Euro für die Schule ausgegeben. Für Bücher, Arbeitshefte, Poster, Stifte, Besen, Bilderrahmen und vieles mehr. Andere berichten von ähnlich hohen Summen.

Nur die Minimalausstattung wird nicht selbst gekauft

Lehrkräfte kaufen oft für ihre Klassen ein. Hinzu kommen Kosten für Drucker, Patronen und Tablets, die sie für ihren Arbeitsplatz zu Hause brauchen. In manchen Schulen treten die Lehrer schon fast wie eine Einkaufsabteilung auf. Eine Lehrerin aus Sachsen-Anhalt schreibt, dass es an ihrer Schule keinen Grundstock an Materialien gibt, an dem sie sich bedienen kann: „Wäre der Einsatz und die Bereitschaft von uns Lehrer:innen zur eigenen Investition nicht so groß, wäre der Lebensraum Schule um einiges trister.“

Was über Minimalausstattung wie Tafel, Kreide und Heftklammer hinausgeht, wird oft selbst besorgt. Eine Lehrerin aus Bayern schreibt, dass sie nur mit den Materialien, die ihr die Schule zur Verfügung stellt, ihre Lehramtsprüfung nicht bestanden hätte.

Der Bildungs-Influencerin Caroline von St. Ange folgen vor allem junge Lehrkräfte auf Instagram. „Die Tatsache, dass unsere Schulen so ausgestattet sind, macht mich traurig“, sagt sie. Wenn eine Lehrkraft heute eine Schule betrete, sehe das meistens so aus wie zur eigenen Schulzeit. „Das macht mich wütend und fassungslos.“ Die Lehrkräfte, die ihr folgen, seien motiviert und bereit, etwas zu verändern.

Lehrkräfte scheitern am eigenen Anspruch

Besonders Lehrkräfte, die gerade ihr Referendariat beendet haben, scheitern an ihrem eigenen Anspruch. Sie möchten für die Schüler ein gutes Lernumfeld schaffen. Ohne eigene Ausgaben sei das nicht möglich, berichten sie. Dass sie die Ausgaben von der Steuer absetzen können, ist für viele nur ein kleiner Trost. Ältere Kollegen machen es nicht immer anders, aber viele können auf einen über Jahre angesammelten Materialvorrat zurückgreifen.