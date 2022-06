Russische Wissenschaft : Zwischen Isolation und Mobilmachung

Der russische Angriffskrieg hat auch Auswirkungen auf die Forschung im größten Land der Erde. So brachen die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Europäische Weltraumorganisation jegliche institutionelle Zusammenarbeit mit Russland ab, viele Doppeldiplomstudiengänge wurden gestrichen, das EU-Forschungsrahmenprogramm „Horizon Europe“ ist ausgesetzt. Das Analyseunternehmen Clarivate, das den Impact Factor für wissenschaftliche Publikationen berechnet, verließ Russland. Der Großverlag Elsevier stellte den Verkauf seiner Produkte ein. Geplante Veranstaltungen wie der Internationale Mathematikerkongress 2022 sind abgesagt – um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Bemühungen Russlands, in der Forschung international mitzuhalten, werden einen irreparablen Schaden erleiden. In den Jahren 2011 und 2012 führte das Land neue Indikatoren zur Bewertung der wissenschaftlichen Leistung von Wissenschaftlern und Hochschulen ein. Diese Indikatoren umfassten auch Veröffentlichungen in internationalen Fachzeitschriften, die in internationalen Zitationsdatenbanken wie Scopus und Web of Science indexiert sind. Solche Initiativen hatten die Inte­gration Russlands in die internationale Wissenschaft erheblich verbessert. Allerdings wurde der Erfolg begleitet von fragwürdigen Forschungspraktiken wie der Gründung von Fake-Zeitschriften und Verstößen gegen die akademische Ethik. Nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine sind diese Anforderungen an die Veröffentlichung in internationalen Fachzeitschriften mit Peer-Review ausgesetzt worden.

Obwohl es nicht verboten ist, in internationalen Zeitschriften zu publizieren, erstellt eine Kommission nun eine weiße Liste russischer Zeitschriften, in denen die Ergebnisse der von Förderorganisationen finanzierten Forschung veröffentlicht werden sollten. Die Veröffentlichungen in solchen Zeitschriften werden auch zur Bewertung der wissenschaftlichen Leistung von Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen herangezogen. Die Zahl der qualitativ hochwertigen russischen Zeitschriften reicht indes nicht aus, um den gesamten Publikationsfluss umzuleiten, was bedeutet, dass das Qualitätsniveau von Veröffentlichungen mit unzureichender Peer-Review sinkt.

Hinzu kommt, dass die russische Rektorenvereinigung eine Erklärung zur Unterstützung der Invasion in der Ukraine abgegeben hat. Dadurch könnte Wissenschaftlern ein Boykott durch internationale Zeitschriften drohen. Das „Journal of Molecular Structure“ veröffentlicht bereits keine Artikel von Autoren, die mit russischen Institutionen verbunden sind, und die Polnische Akademie der Wissenschaften empfahl, keine Artikel mit russischen Ko-Autoren in Zeitschriften zu veröffentlichen, die unter ihrem Logo erscheinen. Eine Reihe internationaler Verlage sowie das Committee on Publication Ethics haben empfohlen, Manuskripte nicht aufgrund der Nationalität des Autors zu diskriminieren.

Steigende Preise treffen auch die Universitäten

Die russische Wissenschaft wird trotzdem mit einem Rückgang der internationalen Veröffentlichungen konfrontiert sein. Laut Web of Science wurden 2021 fast 7,8 Prozent der russischen Veröffentlichungen in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern verfasst, die mit den Vereinigten Staaten assoziiert sind, weitere 7,3 Prozent waren aus einer Verbindung mit Deutschland entstanden. Viele russische Universitäten werden nicht in der Lage sein, diese Projekte allein fortzuführen, zumal auch sie von der Unterbrechung der Lieferketten und den gestiegenen Preisen betroffen sind. Gegen einzelne Universitäten wurden zudem direkte Sanktionen verhängt.