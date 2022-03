Russische Wissenschaftler : Wir sind Geiseln dieses Kriegs

Die wissenschaftlichen Netzwerke in Russland haben ausgesprochen schnell und emotional auf den Krieg in der Ukraine reagiert. Bereits am ersten Tag nach Beginn der Kampfhandlungen unterzeichneten mehr als 150 Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten einen offenen Protestbrief. Es folgten Antikriegsaufrufe, Briefe und Petitionen von Vertretern unterschiedlichster Berufsstände in Wissenschaft und Kultur, von Mathematikern über Übersetzer bis zu Shakespeare-Forschern. Allein ein Protestschreiben von Architekten wurde binnen weniger Tage von mehr als 6500 Unterstützern unterzeichnet. Prominente russische Wissenschaftler riefen in den Medien zum Widerstand gegen den Krieg auf, zahllose Studenten und Professoren brachten ihre Empörung über die regierungsfreundliche Haltung oder das Schweigen ihrer Hochschulleitungen zum Ausdruck.

Diese erste Phase der Antikriegsproteste kann aus heutiger Sicht als romantisch bezeichnet werden. Sie ist bereits zu Ende, und von nun an wird die Realität ganz anders aussehen. Der Protest wird nicht verschwinden, aber er wird weniger sichtbar und deshalb von einem breiten Publikum kaum noch wahrgenommen werden. Es wird keine spektakulären öffentlichen Erklärungen und Bilder für die Medien geben – aber viele persönliche Tragödien, zerbrochene Leben und höchstwahrscheinlich mindestens eine verlorene Generation russischer Forscher.