Wissenschaftsdiplomatie : Grenzen des Idealismus

„Außenwissenschaftspolitik“ ziele auf die weltweite Überwindung von Grenzen und ein besseres Miteinander von Menschen und Kulturen im Zeichen von Forschung, Entwicklung und Innovation. Das sagte Kulturstaatsminister Bernd Neumann 2011 in einer Rede vor Vertretern der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Anlass war eine Gedenkstunde zum siebzigsten Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. Jetzt, nachdem der Nachfolgestaat der Sowjetunion die Ukraine überfallen hat, ist in deutschen Forschungsministerien und Wissenschaftsorganisationen wieder viel von „Außenwissenschaftspolitik“ die Rede. Aber der völkerverbindende Optimismus, der dem Begriff einst anhaftete, ist realpolitisch ausgenüchtert. Konfrontiert mit nationaler Machtpolitik seien die „Grenzen des Idealismus“ erreicht – mit diesen Worten brachte Georg Schütte, Generalsekretär der Volkswagen-Stiftung, die Stimmung auf den Punkt. Den Rahmen bildete eine Podiumsdiskussion des „Hamburg Forum for Global Science and Policy“, in deren Mittelpunkt das Verhältnis des deutschen Wissenschaftssystems zu Russland und China stand.

Im Verlauf der Diskussion wurde deutlich, dass es wohl nicht nur deutscher Idealismus gepaart mit Blauäugigkeit ist, der an seine Grenzen gestoßen ist. Sondern auch ein Wissenschaftsbetrieb, dessen Professoren die Vorteile einer Kooperation mit russischen oder chinesischen Einrichtungen für ihre wissenschaftlichen Ziele oder ihre Forscherkarriere mitunter höher einschätzten als politische Bedenken. Das ist unter dem Blickwinkel der Wissenschaftsfreiheit durchaus legitim. Angesichts der aktuellen Konflikte zwischen unterschiedlichen Machtzentren und Werteordnungen herrscht aber nun der Primat einer Politik, die solche Kooperationen für unerwünscht erklärt hat.

Eine „wertegeleitete“ Außenwissenschaftspolitik müsse jetzt zur allgemeinen „Geschäftsgrundlage“ werden, meinte die Hamburger Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank und führte als Beispiel den Umgang mit den chinesischen Konfuzius-Instituten an. Als der ideologische Einfluss der chinesischen Regierung auf sie immer massiver wurde, kündigten die Universität Hamburg und andere Hochschulen die Zusammenarbeit. Doch während es mit China nach wie vor Kooperationen gibt, ist die deutsch-russische Zusammenarbeit zumindest auf institutioneller Ebene bis auf weiteres beendet. Dass die „wertegeleitete Politik“ gegenüber Russland auch für Deutschland hohe wissenschaftliche und finanzielle Kosten verursacht, verschwieg Fegebank nicht: Beim Deutschen Elektronen-Synchrotron (Desy) in Hamburg zum Beispiel machte die gemeinsame Forschung mit russischen Einrichtungen einen wesentlichen Teil aller Auslandskooperationen aus. Wie man diese Lücken füllen könne, sei bislang unklar, so Fegebank. Ein langfristiger Verzicht auf russische Beteiligung würde viele wissenschaftlich-technische Projekte ernsthaft gefährden, gab ein Unternehmer aus dem Publikum zu bedenken. Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesforschungsministerium, gab darauf eine deutliche Antwort: Er könne sich nicht vorstellen, „dass wir in absehbarer Zeit mit Russland wieder zu einem business as usual kommen werden.“

Zerrissene Gesprächsfäden

Diese außenpolitische Linie wurde auf dem Podium nicht in Frage gestellt, aber die Befürchtung, dass wertvolle Gesprächsfäden unwiederbringlich reißen könnten, kam immer wieder zur Sprache. Kontakte seien schnell abgebrochen, aber nur schwer wieder aufzubauen, gab Ursula Schröder vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik zu bedenken. Sie setzte auf die Pflege persönlicher Verbindungen abseits institutioneller Bahnen und plädierte dafür, den Zuzug russischer Studenten zu fördern. Auch Sabine Kunst, Vorstandsvorsitzende der Joachim Herz Stiftung und ehemalige Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität, warnte vor einem nachhaltigen „Flurschaden“ und fragte, wie man Verbindungen zur chinesischen und russischen Forschungslandschaft aufrecht erhalten könnte, ohne die Linie der deutschen Außenpolitik zu verlassen. Es gebe Tausende von russischen Wissenschaftlern, die sich gegen Putin positioniert haben, doch wisse man noch nicht, wie man sichere Kommunikationskanäle zu ihnen aufbauen könne, sagte Kunst und fügte hinzu: „Wir nutzen auch zu wenig die Netzwerke zu anderen osteuropäischen Ländern.“

Mehr zum Thema 1/

Allerdings kann die persönliche Ebene auch ihre Tücken haben, wie in der Diskussion deutlich wurde: So setzt China erfolgreich auf die gezielte Anwerbung von Forschern an den Institutionen vorbei. Als Beispiel wurden emeritierte Materialwissenschaftler genannt, die jetzt in China ihre Forscherlaufbahn fortsetzen. Im Hinblick auf China sei das politische Problembewusstsein der deutschen Wissenschaftler „noch sehr unterschiedlich ausgeprägt“, sagte Brandenburg und kritisierte, dass vorhandene China-Expertise zu wenig genutzt werde, um Kooperationsvorhaben einzuschätzen.

Georg Schütte sprach sich für eine „Clearingstelle“ aus, die aber von den Wissenschaftseinrichtungen selbst betrieben und nicht in die Politik ausgelagert werden solle. Durch die Fokussierung der Diskussion auf China und Russland blieben andere Fragen unerörtert: Wie steht es mit der wertegeleiteten Außenwissenschaftspolitik gegenüber anderen undemokratischen Regimen, zum Beispiel in der islamischen Welt? Und wie verträgt sich die Forderung nach einer Stärkung osteuropäischer Netzwerke und des studentischen Austauschs mit den vom Außenministerium geplanten Mittelkürzungen für den DAAD, die Alexander-von-Humboldt-Stiftung und die Goethe-Institute?