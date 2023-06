Herr Lankau, Sie sehen Lehrer, die ChatGPT im Unterricht einsetzen, kritisch. Wogegen richtet sich Ihre Kritik genau?

Meine Kritik richtet sich gegen den unreflektierten und nicht nach Altersstufe differenzierten und zu frühen Einsatz von Werkzeugen wie ChatGPT. Das Werkzeug, das wir Künstliche Intelligenz nennen, ist nichts anderes als automatisierte Datenverarbeitung. Um es sinnvoll einsetzen zu können, muss ich sowohl Verständnis für die Technik dahinter haben als auch für die Mechanismen, in die KI eingebettet ist. Es muss klar sein: Bei ChatGPT habe ich es mit einem Tool zu tun, das entwickelt wurde für Menschen, die beurteilen können, ob das, was als Text, Grafik oder Programmcode ausgegeben wird, auch tatsächlich korrekt ist. Dieses Werkzeug ist eine Erleichterung für all jene, die ein Vorwissen haben. Wer dies nicht hat, ist dem System, den hinterlegten Daten und Mechanismen vollständig ausgeliefert. Wenn ich ChatGPT im Unterricht einsetze, kommt es also immer auf die Altersstufe und das Vorwissen an. Wenn das Vorwissen fehlt, wie unterhalb der Mittel- und Oberstufe zu erwarten, ist KI aus meiner Sicht ungeeignet für den Unterricht. Dann ist es allenfalls eine nette Spielerei ohne echten Erkenntnisgewinn.

Ich gehe davon aus, dass die meisten Lehrer, die ChatGPT im Unterricht verwenden, mit den Schülern reflektieren, ob die Ergebnisse richtig waren und wie man sie überprüfen kann. Ist das nicht lehrreich?

Man muss ChatGPT in der Schule sicher thematisieren, wie auch Formen von Fake News, Deepfakes und Propaganda. Aber damit bei fehlendem Vorwissen im Unterricht zu arbeiten halte ich für sinnlos, das ist dann eine Form von Info- oder Edutainment, die uns nicht weiterhelfen. Was soll es bringen, das System nur anzutriggern und das, was es ausspuckt, anschließend daraufhin zu beurteilen, ob es bestimmten Kriterien genügt? Zumal Schüler über die entsprechenden Kriterien oft noch nicht verfügen. Bevor ich ChatGPT im Unterricht verwende, muss ich diese Kriterien erst einmal entwickeln – zum Beispiel klären, was einen guten Aufsatz oder ein Märchen ausmacht. Und wenn ich diesen Hintergrund vermittelt habe, fragt sich doch: Warum lässt man die Schüler dann nicht gleich selbst etwas schreiben, auch, damit sie ein Sprachgefühl entwickeln? Der eigentliche Lernprozess ist doch immer das eigene Tun, das ich mit ChatGPT vorenthalte. Da formuliere ich nur Anweisungen (Prompts) und schaue, was ein Bot daraus macht. Ich finde, man müsste einfach sagen: Bestimmte digitale Kanäle wie diese KI-Bots sind für den Einsatz in der Schule ungeeignet, zumal man weder die zugrunde liegenden Algorithmen noch die Datenbasis kennt und beides sich ständig ändert. Und dann nimmt noch die Fehlersuche viel Zeit weg.

Dem könnte man entgegenhalten: Die Situationen, die durch den Einsatz von ChatGPT erzeugt werden, spielen in der Realität von jungen Menschen, die viel mit Videospielen und anderen digitalen Challenges zu tun haben, eine große Rolle. Das steigert die Motivation, sich mit neuen Inhalten auseinanderzusetzen. Davon abgesehen: Die Lehrer, mit denen ich über den Einsatz von ChatGPT gesprochen habe, setzen KI nur als eine Methode unter vielen ein, oft nur in Zehn-Minuten-Einheiten. Die Texterzeugung auf Knopfdruck ist genau das, was diese Lehrer vermeiden wollen, gerade bei den Hausaufgaben.