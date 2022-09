Quiet Quitting : Kann Dienst nach Vorschrift verboten sein?

Frau Habel, in dieser Woche ist ein Video auf der Plattform Tiktok viral gegangen. Dort erzählt ein Nutzer namens „Zaidleppelin“ vom „Quiet Quitting“, also von der Verlockung, nicht wirklich zu kündigen, aber im Beruf nicht mehr die Extrameile zu gehen und sich über andere Dinge als die Arbeit zu definieren. Warum trifft dieses Tiktok-Video so einen Nerv?

Wir bekommen in letzter Zeit oft die Rückmeldung von Mandanten, dass Bewerber nach mehr Work-Life-Balance streben und bei der Wahl ihres Arbeitgebers weniger das Gehalt als Freizeit und flexible Arbeitszeitmodelle zum Entscheidungskriterium machen. Vor allem bemerken die Mandanten das bei den jüngeren Bewerbern. Die sagen wirklich: „Da legen wir Wert drauf.“

Wann haben wir es denn nur mit etwas mehr Work-Life-Balance zu tun und wann mit „Quiet Quitting“? Wörtlich übersetzt wäre das ja die „stille Kündigung“ …

Bei „Quiet Quitting“ geht es nicht ums Kündigen, sondern wohl eher darum, dass die Menschen sagen: „Ich mache jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift.“ Ich schaue: Was bin ich denn für eine Arbeitsleistung schuldig und sehe zu, dass ich nichts oder nicht mehr viel Zusätzliches darüber hinaus leiste. Ich möchte weniger Stress bei der Arbeit haben.

Dienst nach Vorschrift kann ja schon vom Wortsinn her nichts arbeitsrechtlich Verwerfliches sein, oder? Man macht ja genau das, was vorgeschrieben ist.

Ja, richtig. Aber es ist natürlich eine Gratwanderung. Wo ist die Grenze, bis zu der dem Arbeitnehmer kein Vorwurf gemacht werden kann? Wann ist sie überschritten, und wer wird zum leistungsschwachen Mitarbeiter, der nicht mehr die Leistung erbringt, die gefordert ist?

Wie zieht man diese Grenze?

Die Rechtsprechung sagt: Mitarbeiter müssen immer ihre persönliche Leistungsfähigkeit ausschöpfen. Dabei hat der Arbeitgeber ein Direktionsrecht. Also ein Weisungsrecht, zu sagen: Was ist an Arbeit überhaupt geschuldet? Wenn ein Chef der Auffassung ist, dass das nicht erfüllt wird, muss er Indizien dafür vorlegen. Ein Richtwert ist: Bleibt der Mitarbeiter mit seiner Arbeitsleistung mindestens ein Drittel hinter dem zurück, was vergleichbare Kollegen erbringen? Der Arbeitgeber zahlt Gehalt für eine adäquate Gegenleistung.

Aber wie viel ist ein Drittel weniger? Das ist doch eine total schwierige Frage!

Genau. Es ist sehr schwierig zu sagen: Wer ist denn eine vergleichbare Gruppe? Sind das nur die, die gleiche Tätigkeiten im Unternehmen ausführen, oder muss ich zum Beispiel branchenbezogen schauen? Habe ich vielleicht in meinem Unternehmen nur High Performer? Dann ist immer einer das Schlusslicht. Ein Beispiel: Unter zehn Vertrieblern machen neun im Jahr jeweils 10 Millionen Umsatz. Einer macht „nur“ 4 Millionen. Wenn man sich Wettbewerber anschaut, sind die 4 Millionen aber trotzdem noch eine gigantisch hohe Zahl. Dann wird man dem Mitarbeiter keinen Vorwurf machen können und wollen.

Ich könnte mir auch Berufe vorstellen, wo man die Arbeitsleistung gar nicht so leicht in Zahlen fassen kann.

Ja, das ist die nächste Schwierigkeit! Wie messe ich überhaupt die Arbeitsleistung? Vergangenen Mai gab es ein Urteil zum Thema am Landesarbeitsgericht Köln, da ging es um einen Kommissionierer. Da konnte man die Quantität, die er geschafft hat, leicht messen. Wenn es aber um die Qualität von Arbeit geht, wird es schwieriger für den Arbeitgeber, dem Mitarbeiter einen begründeten Vorwurf zu machen. In den meisten Fällen ist tatsächlich die Qualität das Problem und nicht die Quantität.