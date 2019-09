Dax-Vorstände : Wer auf dem Chefsessel Platz nehmen darf

Aktualisiert am

Die höchsten Posten in der deutschen Wirtschaft werden noch immer recht traditionell vergeben. Quereinsteiger haben nur selten Erfolg. Aber es gibt Ausnahmen.

Wenn in einem Dax-Konzern ein Vorstandsposten frei wird, kommt in den meisten Fällen ein Kandidat aus dem eigenen Haus zum Zuge. Wie oft Manager mit scheinbar altmodischen Eigenschaften wie „Stallgeruch“ gegenüber externen Kandidaten noch immer das Rennen für sich entscheiden, zeigt eine Untersuchung der Personalberatung Odgers Berndtson: Rund 54 Prozent der in diesem Jahr vergebenen Dax-Vorstandsposten wurden mit internen Kandidaten besetzt, die mehr als die Hälfte ihrer Karriere im betreffenden Unternehmen verbracht haben.

Der Anteil der Eigengewächse in den Vorstandsgremien war Ende der 2000er Jahre zwar vorübergehend unter die 50-Prozent-Marke gesunken, ist in den vergangenen zehn Jahren aber wieder leicht gestiegen.

Noch deutlicher zeigt sich die Vorliebe für Eigengewächse beim letzten Karrieresprung der deutschen Spitzenmanager auf den Posten des Vorstandsvorsitzenden: 80 Prozent aller amtierenden Dax-Chefs wurden von innen rekrutiert, haben also schon mehrere Jahre im Unternehmen verbracht. Daran hat sich in den vergangenen Jahren – trotz anderslautender Rhetorik – nicht viel geändert.

Branchenwechsel, wie die Berufung von Kasper Rorsted vom Waschmittelhersteller Henkel an die Spitze von Adidas, sorgen zwar für Schlagzeilen, sind aber äußerst selten. Typischer für deutsche Managerkarrieren sind noch immer Lebenswege wie die von Siemens-Chef Joe Kaeser, der sein gesamtes Berufsleben im Siemens-Konzern verbracht hat.

Auch wer nicht sein gesamtes Berufsleben im Konzern arbeitet, muss dem Unternehmen im Regelfall viele Jahre angehören, bevor er für eine Beförderung auf einen Vorstandsposten in Frage kommt. Im Schnitt haben Dax-Vorstände vor ihrer Berufung in das oberste Führungsgremium zwölf Jahre im Unternehmen verbracht – diese sogenannte „Stehzeit“ ist in den vergangenen zehn Jahren sogar um ein knappes Jahr gestiegen.

Zwar seien die Vorstandsgremien heute weiblicher und internationaler als früher, heißt es in der Studie, doch noch immer würden „alte Karrieremuster“ dominieren.