Um den Lehrermangel in deutschen Schulen zu mildern, werben die zu­ständigen Ministerien der Länder um sogenannte Quer- oder Seiteneinsteiger. Ich habe mich um verschiedene Teilzeit- und Vertretungsstellen im nördlichen Ruhrgebiet beworben und dabei eine enttäuschende Erfahrung gemacht.

Ich bin 54 Jahre alt und habe Musik in den Fächern Komposition, Musiktheorie und Instrumentalpädagogik mit dem Abschluss des Diplom-Musikpädagogen studiert. Ein Masterstudium in Kulturreflexion kam ebenso hinzu wie Zusatzausbildungen in systemischer Beratung, Kommunikation und Körperarbeit. Seit 30 Jahren bin ich als Freiberufler in unterschiedlichen musikpädagogischen Kontexten mit Menschen aller Altersstufen unterwegs, unter anderem in Projekten mit Musikvereinen und an allgemeinbildenden Schulen. Ich habe an Musikschulen und in deren Auftrag an Regelschulen und Förderschulen unterrichtet. Als Ensembleleiter habe ich Amateurorchester mit bis zu 60 Musikern geleitet. Außerdem war ich als Dozent für Musikorganisationen in der Weiterbildung von Musiklehrern tätig.