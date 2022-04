Queen-Bee-Syndrom : Kann es nur eine geben?

Das berüchtigte „Queen-Bee-Syndrom“ beschreibt, was in Deutschland „Stutenbissigkeit“ genannt wird. Erfolgreiche Frauen legen dem weiblichen Nachwuchs häufig Steine in den Weg. Doch das Phänomen ist umstritten.

In einem Bienenvolk kann es immer nur eine Königin geben. Sie regiert etwa fünf Jahre lang. In dieser Zeit ist sie das einzige geschlechtsreife Weibchen, sorgt für Nachkommen und steuert den Schwarm durch ihre Pheromone. Die chemischen Botenstoffe fördern das Lernverhalten der Arbeiterbienen und halten den Schwarm zusammen. Irgendwann ist sie dafür zu alt. Um für die Thronfolge vorzusorgen, ziehen die Bienen immer mehrere Jungköniginnen gleichzeitig heran. Begegnen sich zwei Königinnen im Nest, kommt es unweigerlich zum Kampf – nur eine der beiden überlebt.

Der Konkurrenzkampf unter Bienenprinzessinnen um den Thron hat einem heiß diskutierten Phänomen den Namen gegeben: dem Queen-Bee-Syndrom. Zum ersten Mal ist die Bezeichnung in den Siebzigerjahren aufgetaucht, danach war sie immer wieder Bestandteil wissenschaftlicher Untersuchungen. Das Phänomen beschreibt, wie weibliche Führungskräfte in männerdominierten Branchen angeblich auf jüngere Kolleginnen reagieren – auf gut Deutsch nämlich: stutenbissig. Die Chefinnen grenzen sich von anderen Frauen ab, so jedenfalls die Erzählung. So betonten sie zum Beispiel bei sich selbst männlich konnotierte Eigenschaften wie Wettbewerbsfähigkeit oder Durchsetzungsvermögen. Letztlich trügen sie dazu bei, dass Frauen im Unternehmen nicht dieselben Aufstiegschancen haben wie Männer. Sie legten dem weiblichen Nachwuchs regelrecht Steine in den Weg.