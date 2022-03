Qualitätsmanagement für Schule : „Angesichts der Pandemie kann man die Lehrkräfte nur loben“

Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung in Baden-Württemberg will Lehrer fortbilden und den Unterricht verbessern. Ein Gespräch mit dem Präsidenten Thomas Riecke-Baulecke.

Herr Riecke-Baulecke, Sie sind seit drei Jahren Präsident des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) in Baden-Württemberg, was sind die zentralen Aufgaben dieses neu gegründeten Zentrums?

Die wichtigste Aufgabe ist es, für eine gute Lehrerfortbildung im Lande zu sorgen und auch für eine gute Beratung. Das heißt, wir sind einerseits zuständig für die fachliche und pädagogische Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer, andererseits für die schulpsychologische Beratung. Wir haben auch die Aufgabe, die Lehrerausbildung in der zweiten Phase als Fachaufsicht zu steuern, also die Seminare.

Wie nehmen Sie diese Mammutaufgabe wahr? Das ZSL ist ein Zentrum mit mehreren Tausend Beschäftigten, davon viele abgeordnete Lehrer. Wie arbeiten Sie eigentlich?

Das ZSL ist hervorgegangen aus einem Personalwechsel verschiedener Dienststellen, aus einigen Mitarbeitern der vier Regierungspräsidien, der 21 staatlichen Schulämter, des Kultusministeriums und aus dem ehemaligen Landesinstitut. Insgesamt sind es 4500 Personen, davon aber sehr viele Lehrerinnen und Lehrer, die mit wenigen Anrechnungsstunden für das ZSL arbeiten. Das ist eine der Aufgaben, die wir angehen wollen. Wir wollen weniger Personal mit mehr Arbeitszeit haben, um Professionalisierung gerade im Bereich der Lehrerfortbildung möglich zu machen.

Diese Konstruktion haben drei Lehrerverbände in Baden-Württemberg kritisiert, sie haben beklagt, dass funktionierende Strukturen zerschlagen wurden, ohne die neuen wirklich arbeitsfähig zu machen. Was sagen Sie dazu?

Seit zwei Jahren führe ich alle drei Monate Gespräche mit den Lehrerverbänden, das sind nicht nur die drei Verbände, und ich bin sehr dankbar dafür, dass die drei Lehrerverbände bestimmte Vorschläge aufgegriffen haben, die ich immer wieder vorgebracht habe. Dazu gehört vor allem, dass wir im sogenannten gehobenen Dienst für die Fortbildung an der Grundschule und in der Sekundarstufe I ausreichend Personal zur Verfügung haben, das viel Arbeitszeit in die Schulen investieren kann. Das war in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren kaum möglich, weil viele sehr gute Arbeit leisteten, aber keine Zeit hatten, sich intensiv mit der Stärkung der Basiskompetenzen in Mathematik und Deutsch auseinanderzusetzen.

Eingerichtet wurde Ihr Zentrum ja, weil Baden-Württemberg in den Leistungsvergleichen immer weiter zurückgefallen ist. Wo sehen Sie die Hauptdefizite?

Das größte Defizit ist im März 2020 deutlich geworden – vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie gab es einen erheblichen Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Synchrones E-Learning war so gut wie nicht möglich. Inzwischen nutzen viele Schulen Moodle, das vom ZSL zur Verfügung gestellt wurde, und Big Blue Button für Videokonferenzen. Wir haben 450 000 Nutzer in Zeiten des Lockdowns gehabt, und wir haben die Lehrerfortbildung komplett auf digitale Formate umgestellt. 90 000 Lehrer haben sich in digitalen Fortbildungen dafür fit gemacht.

Fühlen Sie sich eigentlich vom Kultusministerium für so umwälzende Reformen ausreichend unterstützt?

Ich habe den Eindruck, dass die neue Amtsspitze sich nach den Landtagswahlen im Jahr 2021 sehr intensiv mit den aufgeworfenen Fragen beschäftigt und hier auch vorankommen will. Rückblickend war es sicherlich schwierig, mit dem Aufbau des ZSL im Landtagswahlkampf und in der ersten Phase der Corona-Pandemie zu beginnen.

Sie waren vorher in Schleswig-Holstein und haben dort dafür gesorgt, dass bessere Lernergebnisse erzielt wurden. Sind Ihre dortigen Erfahrungen auf Baden-Württemberg übertragbar?