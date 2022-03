Putin und die Wissenschaft : Die russische Staatszitadelle

Die Ukrainerbewegung ist für Russland gefährlicher als alle übrigen nationalen Bewegungen zusammengenommen. Wir sind verpflichtet, die Einheit und Untrennbarkeit des russischen Volkes, wie jene des Staates zu wahren. Dieser unserer Staatszitadelle droht aber einzig und allein die Ukrainerbewegung, und daher erscheint diese als die größte nationale Staatsgefahr.“ So malte am 22. Februar 1914 die russische nationalistische Zeitschrift „Kievlanin“ die Gefahr einer von Russland unabhängigen Ukraine an die Wand. Die Zeitschrift war repräsentativ für einen chauvinistischen Diskurs, der am Vorabend des Weltkriegs große Teil der russischen Politik und Öffentlichkeit beherrschte.

Es ist dieser spätzaristische Diskurs, den Putin heute wieder aufnimmt. Oberflächlich gibt es Unterschiede, schließlich war die Ukraine damals Teil des Zarenreichs. Deshalb ging es damals aus national-russischer Sicht um die Gefahr der Sezession und nicht, wie heute, um die Rückholung der Ukraine in die russische Machtsphäre. Aber die Grundaussagen sind unverändert geblieben: Russen und Ukrainer als eine unteilbare Nation aufzufassen und den russischen Staat als „Zitadelle“ zur Abwehr von modernem Emanzipationsstreben zu begreifen. Dafür ist Putin heute bereit, die Ukraine mit einem brutalen Angriffskrieg zu überziehen und russische Soldaten in den Tod zu schicken.