Prüfung in der Sporthalle : Berliner Abi mit Corona

Ob es bei den Berliner Abiturfeiern auch so hygienebewusst und vernünftig zugeht, bleibt abzuwarten. Es ist eher unwahrscheinlich. Die Abiturzeugnisse wollen die Berliner Gymnasien und Sekundarschulen mit Oberstufe jedenfalls an drei Tagen ausgeben, wenn möglich sogar im Freien, zuweilen auch nur mit einem Elternteil oder ohne Eltern. Musik wird es nur aus der Konserve geben.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Ganz sang- und klanglos werden die Abiturienten aber nicht gehen müssen. Knapp 14.000 Schüler haben in Berlin unter Pandemiebedingungen ihre schriftlichen Abiturprüfungen abgelegt. In einem Steglitzer Gymnasium, wie in der Bildergalerie zu sehen, in der Sporthalle, weil sich dort gut Abstand halten ließ.

Es gab keine Infektionen durch Prüfungen, auch die Anzahl der Krankmeldungen war nur leicht erhöht, berichtet jedenfalls die Schulbehörde. Abiturienten, die vorher noch mit einem Boykott drohten und vor allem aus den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Zehlendorf und Steglitz stammen, sind zu den Prüfungen gekommen. Wer wirklich krank war, nahm die Nachschreibetermine in Anspruch.

Die beliebtesten Leistungsfächer waren Englisch und Biologie, als drittes Prüfungsfach wurden am häufigsten Deutsch oder Mathematik gewählt. Für die Abiturienten des kommenden Jahres will Berlin noch mehr Themen aus dem ersten Oberstufenjahr im Abitur zur Wahl stellen, damit niemand durch die Schulschließungen Nachteile erfährt.