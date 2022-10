Pro und Contra zum Duzen : Alle per Du?

Die Arbeitswelt geht zum Du über. Früher waren es nur die Gewerkschaften, heute herrscht in ganzen Unternehmen eine Duz-Kultur. Gut so? Unsere Autorinnen sind sich uneinig.

PRO

Der Personalverwalter tut es, die Filialleiterin tut es, der grüne Vizekanzler tut es: Sie duzen, sie haben sich einer Distanz gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen entledigt, von der sie ohnehin wissen, ihr nicht durch ein kleines Wort gerecht werden zu können. Das steife „Sie“ hat ausgedient, und das ist zeitgemäß und ganz richtig so. Nichts könnte so unpassend für das Jahr 2022 sein wie die krampfhafte Aufrechterhaltung einer vermeintlich höflichen Distanz, die sich mit dem Entstehen von Facebook und später Instagram längst ins Metaversum verpixelt hat. „Guten Morgen“-Storys und „Mal etwas Persönliches“-Tweets haben dieses förmliche Abstandhalten zu einer Einstellung degradiert, für die sich allenfalls noch im Sinne größerer Hygiene argumentieren lässt.

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. Folgen Ich folge

Trotz zwei Jahren des sozialen Distanzierens waren wir uns nie so nah, wie wir es jetzt sind – und es wird noch enger werden. Die sozialen Netzwerke sind der öffentliche Raum, in dem wir uns bewegen, und hier wird gestritten, geschimpft, geteilt und Gemeinschaft gebildet. Revolutionen wurden über Organisation via Facebook getragen (Arabischer Frühling), Politik auf Twitter gemacht (Trump) und Wahlkämpfe auf Tiktok sabotiert (K-Pop-Fans). Mit unzähligen Zoom-Konferenzen aus dem Homeoffice, in denen Wand-Tattoos, schiefe Bücherregale und die restlichen unansehnlichen Wahrheiten des Privaten radikal im Arbeitskontext enttarnt wurden, hat sich die letzte Lücke zwischen Arbeit und Privat, zwischen Sie und Du geschlossen. Wie will man behaupten, noch irgendeine Distanz zum Gegenüber wahren zu können, wenn wir uns doch alle nach spätestens der ersten Begegnung – mitunter sogar noch während dieser Begegnung – gegenseitig googeln. Dagegen wird auch das kleine Wörtchen „Sie“ nicht ankommen.