Kolumne „Uni live“ : Kindheitstrauma als Karrierebremse

Als Christina Piljavec vor ein paar Wochen von einem Flashback in ihre Kindheit zurückversetzt wurde, war sie gerade in einem Döner-Imbiss. Eigentlich sei es ein schöner Abend gewesen und nichts habe darauf hingedeutet, dass sie dort an ihr Kindheitstrauma, die Erfahrung von häuslicher Gewalt, erinnert werden könnte. Der Auslöser des Flashbacks war wohl etwas so geringfügiges wie ein Gesichtsausdruck. „In Hollywood bekommt einen Flashback meist der Kriegsveteran in dem Moment, in dem er den Knopf seines einstigen Kameraden wiederfindet“, sagt Piljavec, „gefolgt von schnellen Cuts und Szenenwechseln.“ Ihre eigenen Flashbacks hingegen seien der Inbegriff von Langsamkeit: Sie fühlen sich an wie ein Nebel oder eine Welle, die aus dem Meer anrollt. Ihr Körper verfällt in eine Lethargie und hat plötzlich keinerlei Energie mehr zur Verfügung. Piljavec sieht dann verdrängte Momente aus ihrer Vergangenheit wieder, die ihr so vorkommen, als wären sie gegenwärtig und als bestünde gerade eine akute Gefahr. Bis sich die Sinnestäuschung aufklärt, durchleidet sie die Vergangenheit ein weiteres Mal.

Ohne eine Kriegsveteranin zu sein, hat die 28-Jährige eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und ist viele damit verbundene Symptome bis heute nicht losgeworden. Psychologen erklären sich die PTBS als eine Störung des Gedächtnisses. In dem Teil, der eigene Lebenserfahrungen speichert, herrscht dann ein gleichzeitiges Zuviel und Zuwenig an Erinnerung. Das kann sich einerseits in Amnesien, andererseits in Flashbacks äußern. Bis zum Auszug aus ihrem Elternhaus konnte sich Christina Piljavec nicht einmal daran erinnern, dass sie im Kindesalter häuslicher Gewalt ausgesetzt war; einer Gewalt, die sich gegen ihre Mutter und sie selbst richtete. Das erste Semester ihres Germanistik-Studiums, als sie neu nach Erlangen gezogen war, setzte die Flashbacks in Gang. Plötzlich war die Erinnerung an das Trauma überall. Immer wieder drängte sich ihr eine lang vergangene, besonders schlimme Nacht auf – ausgelöst zum Beispiel durch Essensgerüche (angebratene Zwiebeln, Karotten) oder durch eine feindselige Mimik ihres Gegenübers.