Politische Bildung : Den Aktivisten jedweder Ideologie widerstehen

Der Angriff Russlands auf die Ukraine er­schüttert etablierte Gewissheiten, wirbelt alte Fronten im politischen Diskurs durcheinander und wirft neue grundsätzliche Fragen des politischen Selbstverständnisses auf, und dies nicht nur in Deutschland, sondern im ganzen westlichen Europa. Die politische Bildung in der Schule steht nach der von Bundeskanzler Scholz markierten „Zeitenwende“ vor der Herausforderung, nicht nur ihr Themenspektrum um einen aktuellen Konflikt zu erweitern, sondern auch bestimmte inhaltliche Ge­wichtungen und normative Orientierungen, die in den letzten Jahren im Fach zunehmende Resonanz gefunden haben, infrage zu stellen. Lerninhalte wie die Entwicklungen in Osteuropa und Russland oder geo- und militärstrategische Fragen sind dagegen vernachlässigt worden.

Was die inhaltlichen Gewichtungen an­geht, ist die politische Bildung durch die Verbreitung identitätspolitischer Denkweisen in sozialen Bewegungen sowie in Teilen der Geistes- und Sozialwissenschaften in jüngster Zeit in die Gefahr geraten, in die Falle des Tocqueville’schen Paradoxons zu gelangen. Tocqueville formulierte dieses Paradoxon 1840 mit Blick auf seine Erfahrungen in den jungen Vereinigten Staaten so: „Der Hass, den die Menschen gegenüber Privilegien empfinden, wächst im Verhältnis zur Abnahme dieser Privilegien, sodass die demokratischen Leidenschaften am heftigsten zu lodern scheinen, wenn sie am wenigsten Brennmaterial haben.“