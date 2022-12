Universität St. Gallen : Plagiatsskandal erschüttert Schweizer Elite-Uni

Bisher galt Österreich als Problemland in Sachen Wissenschaftsplagiate, nun hat es die Schweiz erwischt. Ausgerechnet an der renommierten Hochschule St. Gallen (HSG) sieht sich der Präsident des Universitätsrates, Bildungsdirektor Stefan Kölliker, gezwungen, zwei Professoren der HSG freizustellen. Grund sind „Plagiatsfragen“. Es gehe aber auch um die Führung eines Forschungsinstituts, das von beiden in Co-Direktorenschaft geleitet wird. Die Freistellungen seien begründet wegen „des sich erhärtenden Verdachts auf erhebliche wissenschaftliche Integritätsverletzungen.“ Zudem bestehe Vereitelungsgefahr. Man wolle nun eine ungestörte Aufklärung gewährleisten.

In den letzten Tagen hatte die Schweizer Presse ausgiebig über die Vorwürfe berichtet. Ein Professor habe bei seiner Dissertation und seiner Habilitation zu weiten Teilen abgeschrieben. Dies bedeute, dass „die wissenschaftliche Exzellenz der HSG auf dem Spiel steht“, kommentierte die Neue Zürcher Zeitung. Zuerst hatte die „NZZ am Sonntag“ im September über die Plagiate berichtet. Der beschuldigte Professor soll auch Abschlussarbeiten von Studenten unter seinem Namen publiziert haben.

Gegenüber der F.A.Z. kündigte Kölliker, der auch Bildungschef des Kantons St.Gallen ist, eine „Aktion der Offenlegung“ an. Bis zum 31. März 2023 können sich „alle Mitarbeitenden, Dozierenden und Studierenden“ an einen unabhängigen Rechtsanwalt wenden. Dieser wird Hinweise auf Unstimmigkeiten an einen dreiköpfigen Ausschuss weiterleiten: „Wir wollen alle Hürden möglichst klein machen. Es geht uns wirklich darum, aufzuräumen.“ In den letzten Jahre habe man die Compliance deutlich verbessert. Man wolle nun noch alle Altfälle erledigen. Kölliker: „Wir hoffen natürlich, dass nicht zu viel zum Vorschein kommt.“ Jedenfalls habe man momentan keine Hinweise auf weitere Plagiate.

Ein Serienplagiator?

Eine erste Analyse der Plagiate hat der Salzburger Wissenschaftler Stefan Weber in seinem Blog veröffentlicht. Weber weist darauf hin, dass der Professor von der St. Gallener Integritätskommission noch im Mai 2022 „freigesprochen“ wurde.

Mehr zum Thema 1/

Rektor Bernhard Ehrenzeller erklärt die Kehrtwende seiner Universität mit Webers neuen Erkenntnissen. Man schaue sich die Habilitation nun noch einmal an. Für die Prüfung der Dissertation sei die Hochschule in Darmstadt verantwortlich. Grund für die heutige Entscheidung sei, dass der beschuldigte Professor in mindestens einem Fall eine studentische Arbeit unter eigenem Namen publiziert habe. Diese Veröffentlichung habe der Professor vor kurzem aus seiner Literaturliste gelöscht. „Wir mussten jetzt handeln“, sagt Ehrenzeller der F.A.Z. Die Freistellung bedeute in der Praxis, dass der Professor den Campus nicht mehr betreten und keine Weisungen mehr erteilen dürfe. Zudem sei seine E-Mail-Adresse gesperrt. Das Gehalt werde aber weiter gezahlt. Bis zu einer endgültigen Entscheidung werde es „nicht Ewigkeiten dauern.“

Weber bezeichnet den beschuldigten Professor indes als „Serienplagiator“, vor wenigen Tagen fand er Übernahmen auch in einem 2004 publizierten Aufsatz, deren Schweregrad alle bisherigen Funde in den Schatten stelle.

Nach Recherchen der F.A.Z. könnte auch ein Text des Professors aus dem Jahr 2005 in der Zeitschrift „logistik management“ plagiiert sein. Er weist Ähnlichkeit mit einem Beitrag im „Sprachspiegel“ von 1998 auf. Bisher gab es nur zwei bekannte Fälle von Doppelplagiaten in Promotion und Habilitation im deutschsprachigen Raum. Beide Doppelplagiate wurden von der Wissenschaftsplattform „VroniPlag Wiki“ dokumentiert.