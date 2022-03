Plagiatsfall Uni Heidelberg : „Wer betrügen will, der wird betrügen“

Im Juli 2011 veranstaltete die Heidelberger Studentenzeitung „ruprecht“ ein Pro und Contra über die Frage, ob Abschlussarbeiten einer automatisierten Plagiatsprüfung unterzogen werden sollen. Dagegen sprach sich der Zeithistoriker Edgar Wolfrum aus: „Die Universität und die Wissenschaft, unser gesamtes Zusammenleben – sie gründen auf Vertrauen.“ Nun wird Wolfrum selbst ein Vertrauensbruch vorgeworfen. Die Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Fehlverhalten in der Wissenschaft der Heidelberger Universität verhandelte über ungekennzeichnete Übernahmen in seinem Buch „Der Aufsteiger. Eine Geschichte Deutschlands von 1990 bis heute“, das 2020 bei Klett-Cotta erschienen ist. Gegenüber dieser Zeitung erklärte Wolfrum, er sei hohen wissenschaftlichen Standards verpflichtet und bemühe sich stets, „wie es mir als Mensch möglich ist, Fehler zu vermeiden“. Die Beanstandung sei „in der erweiterten Ausgabe behoben“.

Im Handel befindet sich indes weiterhin das fehlerhafte Werk. Der Verlag erklärt, eine zweite Quote sei bereits gedruckt gewesen, als man vom universitären Verfahren Kenntnis erhalten habe. Eine „aktualisierte, erweiterte und korrigierte Ausgabe“ werde vorbereitet. Für Weiteres bestehe keine Veranlassung. Mit dieser Einschätzung könnte sich der Verlag jedoch irren. Nach Recherchen der F.A.Z. gibt es in dem Buch mehr als dreißig ungekennzeichnete Übernahmen von Dritten und damit viel mehr, als nichtöffentlich in der Universität verhandelt wurden.

So hat sich Wolfrum bei der Münchner Historikerin Marie-Janine Calic bedient. Darauf angesprochen, freut sich Calic zwar, dass ein Kollege ihren Aufsatz aus den „Zeithistorischen Forschungen“ von 2005 so interessant findet, dass er gleich mehrere Seiten eines Buchkapitels darauf aufbaut. „Allerdings wurden in diesem Fall Ideen, Fakten und Textpassagen, ja sogar ganze Sätze übernommen, ohne die zugrunde liegende Quelle zu erwähnen, geschweige denn wörtliche Zitate als solche zu kennzeichnen.“ Sie möchte diese „grobe Verletzung der Grundregeln wissenschaftlichen Arbeitens“ nicht hinnehmen. „Solches Fehlverhalten, zumal vonseiten der Professorenschaft, erschüttert die Glaubwürdigkeit der Universitäten im Kern. Ich erwarte, dass der Verlag umgehend Konsequenzen zieht.“

„Geschichtsschreibung ohne Akten“

Calic ist nicht die einzige unterschlagene Quelle. Wolfrums Gedankengang zu NATO-Einsätzen auf dem Balkan paraphrasiert Andreas Rödders Werk „Wer hat Angst vor Deutschland?“. Übernahmen aus Adam Toozes „Crashed“ weist Wolfrum korrekt aus, allerdings nicht bei einer Aussage, die er mit „Anders gesagt“ einleitet, womit er suggeriert, es folge ein eigener Gedanke. Gelegentlich verwendet er „Bauernopfer“: Die Quelle wird ge­nannt, aber nur an einer Stelle, nicht bei allen übernommenen Passagen. Das Literaturverzeichnis umfasst mehr als 500 Titel. Bei vielen scheint ungewiss, ob der Autor sie tatsächlich benutzt hat. Verar­beitet hat Wolfrum indes frühere Schriften aus eigener Feder, geschätzt 20 Prozent des Textkorpus finden sich, fast wortgleich übernommen, in seinem 2013 von C. H. Beck verlegten Buch „Rot-Grün an der Macht: Deutschland 1998–2005“. Diese Übernahme ist im Buch verteilt und wird nur gelegentlich ausgewiesen.

Auch graue Literatur, die online verfügbar ist, dient als Fundus. So analysiert die CDU-Politikerin Diana Kinnert 2018 im „Rotary Magazin“: „Merkels Politikstil war immerzu nüchtern-sachlich, analytisch-differenziert, frei von jedwedem Pathos.“ Bei Wolfrum liest man: „Ihr nüch­terner und sachlicher Politikstil war frei von jedwedem Pathos.“ Karl-Heinz Paqué schreibt in „Aus Politik und Zeitgeschichte“ zur Treuhand. Bei Wolfrum finden sich Passagen daraus fast wortgleich wieder. Informationen zum Euro scheinen von der Infoseite der Europäischen Zentralbank übernommen, andernorts stand das „Gabler Wirtschaftslexikon“ Pate oder die „Zeit“. Dass Berlin auch für andere Traditionen steht als totalitäre Schreckensherrschaft, für demokratische Selbstbehauptung, findet sich fast wortwörtlich in Gerhard Schröders Regierungserklärung vom November 1998 wieder. Auch sie steht im Internet.

Trotz alledem beschwört Wolfrum in seinem Buch „den Respekt vor der Produktion geistiger Güter“ und die „unverwechselbare Arbeit des Einzelnen“, kurioserweise als Einschub in einem längeren Gedankengang, den er seinerseits aus dem „Spiegel“ übernimmt.

Wolfrum wurde von der F.A.Z. über die über das an der Universität untersuchte Kapitel hinausgehenden Befunde informiert und hat sich nicht geäußert. Einen „Verrat an der Wissenschaft“ nannte er Plagiate 2011 im Studentenmagazin. „Wer betrügen will, der wird betrügen. Den oder die kann man ohnehin nicht stoppen. Irgendwann wird er oder sie auf die Nase fallen.“ „Der Aufsteiger“ wurde vielfach besprochen. Als Beispiel einer „Geschichtsschreibung ohne Akten“ würdigte das Buch in der F.A.Z. Frank Bösch. „Wer als Zeitungsleser die vergangenen drei Jahrzehnte verfolgte, dem werden viele Beschreibungen vertraut sein.“ Der Autor teilte jüngst mit, sein Buch werde auch in arabischer, chinesischer sowie englischer Übersetzung erscheinen.

Eine Liste mit einer Auswahl von Übernahme-Hinweisen finden Sie hier.