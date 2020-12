Plagiatsvorwürfe : „VroniPlag Wiki“ kritisiert FU-Bericht zu Giffey

Aktualisiert am

Die Wissenschaftsplattform „VroniPlag Wiki“ stellt im Schlussbericht der FU zur Promotion von Franziska Giffey zahlreiche Mängel fest. Abschreiben und falsches Zitieren werde hier in dutzenden Fällen verharmlost.

Defizite und Mängel: So wird die Doktorarbeit der SPD-Politikerin Franziska Giffey charakterisiert. Auslöser war eine Plagiatsuntersuchung der Wissenschaftsplattform „VroniPlag Wiki“ (VPW), die nachgeholt hatte, was Giffeys Doktormutter Tanja Börzel vor Jahren versäumte. Aufgrund dieser Erkenntnisse schaute sich eine Kommission der Freien Universität Berlin (FU) verschiedene Passagen der Arbeit abermals an und erteilte Giffey eine „Rüge“. Während sich die Diskussion nun um die Zulässigkeit dieser im Hochschulrecht nicht vorgesehenen Rüge dreht, analysierte VPW den sogenannten „Schlussbericht“ inhaltlich.

Das Ergebnis dieser Analyse ist für die Elite-Universität FU unerfreulich. Denn mit den Begriffen „Defizite“ und „Mängel“ lässt sich nicht mehr nur Giffeys Dissertation (und die Leistung von Doktormutter Börzel) charakterisieren, sondern auch der Schlussbericht der FU über die Dissertation.

So wächst der Verdacht, dass das Urteil für Giffey – Rüge statt Titelentzug – aufgrund einer unvollständigen Tatsachengrundlage zustande gekommen ist.

70 Kritikpunkte blieben unbeachtet

Kritisiert wird vor allem, dass die FU mehr als 70 Textstellen, bei denen der Verdacht auf willkürliche Referenzierung vorliegt, stillschweigend übergangen hat. Dabei habe Giffey bewusst falsche Quellenangaben gemacht. So habe sie beispielsweise aus einer bestimmten Quelle einen Text übernommen und als Quelle statt dieser selbst 12 andere Quellen angeführt. „Eine solche Praxis führt Wissenschaft ad absurdum“, heißt es bei VPW. Im konkreten Fall täusche die Verfasserin ganz offensichtlich eine Rezeptionsleistung vor, die gar nicht stattgefunden hat; die Beurteilung des Gremiums, hier handele es sich lediglich um „mangelhaftes wissenschaftliches Arbeiten“, unterschlage diesen Sachverhalt.

Auch eine weitere Argumentation der FU geht nach Ansicht von VPW fehlt. Dies betrifft Fälle der nicht kenntlich gemachten Zitation aus zweiter Hand. Diese könnten, laut FU, „auch als in der Sache gerechtfertigte Verweise auf Primärquellen gewertet werden, um dem Leser den weiteren wissenschaftlichen Kontext zu erläutern und die vertiefte Beschäftigung mit einem Thema zu erleichtern“. Dagegen meint VPW, solche Verweise würden üblicherweise in anderer Form geschehen, etwa mit der Ankündigung „siehe auch“.

Die Argumentation der FU kann außerdem nicht erklären, weshalb Giffey abgeschriebene Aussagen leicht verändert. „Mit der Quasi-Legitimierung einer solchen Praxis als geringfügige Mängel oder Formfehler bzw. Bagatellen wird Sekundärliteratur gleichsam zur Plünderung freigegeben“, heißt es in der Kritik von VPW. Das sehe auch die Rechtsprechung so.

Unvollständige Prüfung

Noch etwas moniert VPW: Auf der ersten Seite des Schlussberichts macht es sich die FU zur Aufgabe, zu prüfen, ob „die als Plagiat identifizierten Stellen die Arbeit als Ganze quantitativ, qualitativ und/oder in der Gesamtschau prägen und darum die wissenschaftliche Eigenleistung der Promovendin substantiell beeinträchtigen.“ Diese Formulierung stammt aus einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in einem anderen Fall.

Die FU verneint am Ende ihrer Prüfung aber lediglich, dass eine quantitative oder qualitative Prägung vorliege; die Frage, ob eine Prägung in einer quantitativ-qualitativen Gesamtschau vorliegt, werde dagegen nicht beantwortet.

Auffällig sei schließlich auch die geringe Sorgfalt, mit der der Bericht und dessen Anlage verfasst wurden. VPW findet eine ganze Reihe von Fehlern bei Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung in dem neun Seiten langen Papier und den Anlagen.