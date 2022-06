Matching zur Berufsfindung : Traumjobs per Tinder

Aktualisiert am

Traumjobs per Tinder

Kann per Tinder wirklich der Traumjob gefunden werden? Bild: Reuters

„Wir sagen einfach, wir hätten uns auf Linkedin kennengelernt“ – so lautet eine Anzeige, die der Schweizer IT-Dienstleister Trivadis auf der Dating-Plattform Tinder geschaltet hat. Auf den ersten Blick ist klar: Hier geht es um die Karriere, nicht um die große Liebe.

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance".



Wer die Werbung nach rechts wischt, also Interesse signalisiert, landet in einer Art Frage-Antwort-Spiel, durch das man sich auf dem Smartphone in Tinder-Art „durchwischen“ kann. Anders als auf der Dating-Plattform werden hier aber nicht Fotos nach dem Ja-Nein-Prinzip sortiert, sondern Fähigkeiten im Job. Denkt die Person auch mal unorthodox? Oder lieber logisch und rational? Setzt sie bei der Lösung von Aufgaben auf Bewährtes? Oder lieber auf neue Ansätze? 18 mal Wisch-wisch – danach steht das Ergebnis fest. Bestehen oder durchfallen ist nicht das Ziel.