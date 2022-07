Parallelgesellschaft an der Uni : Forscher, lernt Deutsch!

Manche Professoren sprechen fast nur Englisch, obwohl sie seit vielen Jahren an deutschen Instituten tätig sind. Sie verzichten damit auf eine Möglichkeit, in die Gesellschaft hineinzuwirken.

Es soll eine Zeit gegeben haben, in der Deutsch eine angesehene Wissenschaftssprache war. Diese Zeit ist lange vorbei – zumindest in den Naturwissenschaften. Klopft man in den hiesigen Universitäten und Max-Planck-Instituten an die Türen von Astrophysikern, Biochemikern oder Neuropsychologen, heißt es oft nicht „herein“, sondern „come in“. Englisch ist immer öfter Verkehrssprache in Forschungsstätten, weil dort Menschen aus vielen Nationen arbeiten und man sich der Einfachheit halber in der lingua franca des 21. Jahrhunderts verständigt.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Aber auch in der Kommunikation nach außen bedienen sich manche internationale Spitzenforscher nur ungern der Sprache des Landes, in dem sie arbeiten. Pressemitteilungen werden mitunter zuerst oder sogar ausschließlich auf Englisch verfasst, und auf Pressekonferenzen genügt bisweilen schon ein einziger nicht des Deutschen mächtiger Gast in einer vielköpfigen Teilnehmerschar, um sicherzustellen, dass die Veranstaltung auf Englisch stattfindet.