Präsenz- vs. Onlinelehre : Wie viel Distanz ist zu viel?

Herr Borgards, Sie haben vor einem Jahr an einem offenen Brief mitgeschrieben mit dem Titel „Zur Verteidigung der Präsenzlehre“. Was ist denn so schlimm am Digitalen?

Borgards: Am Digitalen ist gar nichts schlimm, das ist eines der Missverständnisse. Pro Präsenz zu sein heißt nicht, kontra digital zu sein. Mir scheint, der Gegensatz liegt viel mehr zwischen Nähe und Distanz. Es geht darum, ob die Universität der Zukunft eine Institution sein soll, die sich durch Nahbeziehungen auszeichnet oder durch mediale Distanzbeziehungen.