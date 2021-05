Pandemie und Psyche : „Oft macht die private Seite mehr Stress als die Arbeitsseite“

Manchmal ist die Arbeit sogar Erholung“, sagt Tina Nakonz. Die 50 Jahre alte Pharmamanagerin ist Mutter eines Zweitklässlers und sitzt seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr in ihrem Büro in München, sondern in ihrem privaten Gästezimmer, das sie sich als Homeoffice hergerichtet hat. Nicht nur ihr Arbeitsort hat sich durch die Pandemie verändert, auch die Art zu arbeiten habe sich rasant gewandelt: „Eine sehr, sehr rasche Digitalisierung, ständige Computer-Updates und neue Tools, damit man sich in der virtuellen Welt austauschen kann“, so beschreibt es Nakonz. „Die größte Herausforderung ist es aber, die Arbeit zu balancieren mit den restlichen Jobs, die man noch so hat, Homeschooling, Kochen, Putzen und so weiter.“

Während sie sich für das internationale Pharmaunternehmen Bristol Myers Squibb (BMS) um die strategische Zusammenarbeit mit Forschungszentren in der Medizin kümmert und dafür eine Videokonferenz nach der anderen absolviert, muss sie sich mit ihrem Mann im häuslichen Schichtdienst dabei abwechseln, mit dem Sohn Subtraktionsaufgaben zu lösen, die Spülmaschine einzuräumen oder den Badezimmerboden zu wischen. „Zeit ist immer knapp“, sagt Nakonz. „Oft macht die private Seite mehr Stress als die Arbeitsseite.“