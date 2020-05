Kolumne „Nine to five“ : Der Telko-Kater

Im Homeoffice reiht sich eine Telefonkonferenz an die andere. Anstrengend! Und die Nebengeräusche können zuweilen ordentliche Rätsel aufgeben. Die Kolumne „Nine to five“.

Während wir noch über das Wort „Arbeitsgestaltungskompetenz“ nachdenken, das Homeoffice-Experten jetzt gerne benutzen, und während wir uns ein bisschen darüber vor uns hin ärgern, wie trivial es ist, zum Thema Selbstorganisation nur über unerlässliche Strukturen zu schwafeln – worauf wir von allein nach sechs Wochen Selbsttraining nie gekommen wären –, holt uns das Leben ein.

Das inkludiert häufig viel Home und zu wenig Office. Mittlerweile haben wir herausgefunden, wie wir vor der Webcam Augenringe wegfiltern, uns vor seriösem Hintergrund positionieren und einander geschönt in die Augen sehen.

Die wahren Herausforderungen lauern in reinen Telefonkonferenzen. So bei der Schalte mit zwei Damen einer Selbsthilfeorganisation, die druckreif ähnliche Thesen mit ähnlichen Stimmen vortragen, sich mit Vornamen melden und für Verwirrung sorgen. Hallo, wer spricht da? Sagt das Petra? Ist das Iris? Webcam geht nicht, der Verein pocht auf strikte Anonymität.

Die Espressomaschine speit, das Smartphone brummt

Stimmenwirrwarr ist ein Problem bei Telkos unter Fremden, ein anderes sind Hintergrundgeräusche. Da speit die Espressomaschine, da traktiert ein Mitbewohner Drums, sein Schlagzeugunterricht läuft online weiter. Wutgeschrei über kryptische Hausaufgaben, explodierende Eier fürs Physikexperiment, kläffende Hunde, die es nach draußen drängt, brummende Smartphones, ratternde Waschmaschinen – die Geräuschkulisse im Wohnküchenbüro hat einiges zu bieten.

Aufhorchen lassen entsetzliche Schreie. Ist da jemand in höchster Not? Geschockt ersterben die Stimmen in der Telko. Einer wittert häusliche Gewalt und fragt in scharfem Kontrollton: Was ist bei Ihnen los? Hat Ihr Kind sich verletzt? – O nein! Der greise Kater ist so gut wie taub, hört sich nicht selbst und fordert lautstark sein Fressen ein. Lässt die Dynamik des Serviervorgangs zu wünschen übrig, schreit sich „Pascha“ die Seele aus dem gutgenährten, getigerten Leib. „Ich bin ihm als Dosenöffner zu langsam“, erklärt der Kollege in die Runde. Befreiender hat Lachen selten geklungen. Ganz besonders in diesen Zeiten

