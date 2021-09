Aktualisiert am

Kolumne „Nine to five“

Kolumne „Nine to five“ :

Kolumne „Nine to five“ : Alter Schwede!

Sich vor seiner Arbeit zu drücken kann bisweilen ziemlich aufwendig sein. Besonders eifrig bei der Sache war in dieser Hinsicht jüngst ein schwedischer Finanzbeamter, der den Vorteil des Homeoffice geschickt für sich einsetzte. Wochenlang rief er mit seinem Privathandy einfach immer wieder seine dienstliche Nummer an. Im System erschien der Anschluss als belegt, die beruflich relevanten Anrufe von Dritten wurden an die Kollegen des findigen Arbeitsverweigerers weitergeleitet.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Wie diese rückblickend auf den Coup reagierten, ist nicht überliefert – allzu begeistert dürften sie nicht gewesen sein, allenfalls vielleicht ein wenig neidisch. Laut der Zeitung Dagens Nyheter hat sich der Beamte so immerhin 55 äußerst entspannte Arbeitsstunden verschafft, bis die auffällig langen „Gespräche“ irgendwann aufgefallen sind. Dass diese Leistung gelinde gesagt keine Empfehlung zur Weiterbeschäftigung darstellt, liegt auf der Hand.

Ein bisschen Ruhe lässt sich ohnehin auch subtiler verschaffen. Bei Teams einfach permanent die Option „als offline anzeigen“ wählen zum Beispiel. Die direkten Kollegen werden schnell dahinterkommen. Dienstpläne und Urlaubskalender lügen nun einmal selten. Aber vor so mancher spontanen Anfrage anderer können einen diese wenigen Klicks womöglich eine Weile bewahren. Gefährlich unglaubwürdig wird es natürlich, wenn im Status steht, dass man zuletzt vor einigen Monaten online gewesen sei. Dann ist gleich wieder mehr Kreativität gefragt.

Womöglich kann ein gewisser Schwede hier bald als selbständiger Coach behilflich sein. Die Referenzen sollen nicht übel sein. Etwaige Haftungsfragen sollten allerdings besser vorab geklärt werden.

In der Kolumne „Nine to five“ schreiben wechselnde Autoren über Kuriositäten aus dem Alltag in Büro und Hochschule