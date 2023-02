Kennen Sie solche Typen? Sie sind immer auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ihre Schreibtischschubladen sind sortiert, Notfall-Equipment führen sie in der Tasche mit sich. Darin befinden sich Ladekabel, Pflastermäppchen und Kleingeld. Für den (bisher nie eingetretenen) Unfall gibt es einen Zettel, wer informiert werden soll. Die Übervorsichtigen werden gerne belächelt von den Lässigen, die sorglos durchs Büro traben. Aber auch denen passiert mal ein Missgeschick, sie kippen sich vor der Präsentation den Espresso übers T-Shirt oder entdecken den Sabberfleck vom Familienfrühstück, der sich zäh den Weg über die Brust bahnt, bis dato unbemerkt, weil sie damit beschäftigt waren, Mohnbrötchenreste aus den Zähnen zu pulen. Was gäben sie jetzt für ein Ersatzhemd und einen Fetzen Zahnseide?!

Ursula Kals

Ein hilfloser Blick zu den Gutsortierten reicht, denen verschafft es ein prima Gefühl, gebraucht zu werden. Man kennt sich, man hilft sich. Das Leben kann so einfach sein, wenn andere Vorsorge treffen. Auf einmal erscheint die Kollegin mit der Ersatzstrumpfhose im Gepäck nicht mehr spießig, sondern patent. Wie umsichtig, dass der Büronachbar das Jackett verleiht, sitzt zwar spack, verdeckt aber die Flecken. Immer wieder gern genommen: der Regenschirm und die Kopfwehtablette. Die Fürsorglichen laufen selten pitschnass oder mit Migräne ein. Wie machen die das bloß?

„Es reicht, wenn Schirm und Aspirin drohend in der Tasche liegen“, sagt der Helfer lapidar. Hat er sich von seiner Frau, einer Erzieherin, abgeschaut. Wehe, sie hat Zeckenpinzette, Ersatzsocken und Durchhaltekekse vergessen. Das macht den Zwergenausflug zum Bolzplatz brandgefährlich. Zecken überwintern, nasse Kinderfüße machen krank, Unterzuckerung macht motzig. Geradezu lebensbedrohlich, mahnt der Elternbeirat. Lieber überflüssige Pfunde mitschleppen als ein Leichtgewicht sein beim Überleben im Großstadtdschungel.

In der Kolumne Nine to five schreiben wechselnde Autoren über Kuriositäten in Büro und Hochschule.