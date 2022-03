Aktualisiert am

Kolumne „Nine to five“ : Dein Probeabo läuft aus

Frau M. hatte eine Transkribier-Software testen wollen. Nun bekam sie alle paar Tage nervige Mails. Das hatte sie nun davon! Die Büro-Kolumne „Nine to five“.

Frau M. hat einen Verehrer. Oder eher: einen Verehrer des Gelds, das sie ihm zufolge schleunigst ausgeben soll. Sie hat Brandon, so heißt der Mann, der unerwartet in ihr Leben trat, zwar noch nie gesehen, aber er schreibt ihr freundlich klingende englischsprachige Mails. Es fing damit an, als sie vor wenigen Wochen ein Probeabo für eine Transkribier-Anwendung abschloss, ohne Wunsch, das Abo über die Testzeit auszudehnen. Brandon bemerkte ihre neuerliche Aktivität schnell. „Wie gefällt es dir bis jetzt?“, schrieb er ans Ende seiner Mail und dann „Speak soon“.

Frau M. fand das befremdlich. Wieso erwartete er, dass sie mit ihm sprechen wollte? Sie ignorierte die Mail. Ein paar Tage später meldete Brandon sich wieder. „Dein Probeabo läuft aus“, schrieb er auf Englisch, dahinter ein trauriger Smiley. „Na ja“, dachte Frau M., „das habe ich eigentlich gehofft.“ Unbeeindruckt von Frau M.s Schweigen, schrieb er ihr wenige Tage später wieder, seine Grußformel lautete nur noch „Lass es mich wissen, Brandon“ – das bezog sich auf die Frage, ob Frau M. denn an einem Rabatt interessiert war. „Puh“, dachte Frau M., Brandon war wirklich eine Nervensäge.

Wahrscheinlich aber musste der arme Mann täglich eine dreistellige Mindestanzahl solcher Mails versenden. Dass Unternehmen zur Kundengewinnung auch noch im Jahr 2022 auf inflationäre Mails setzen, wunderte Frau M. Sie überlegte, etwas Patziges zurückzuschreiben, ließ dann aber davon ab. Das würde ihm zu viel Hoffnung geben. Brandon gab tatsächlich irgendwann auf. „Traurigerweise haben wir es nicht geschafft, uns mal auszutauschen“, schrieb er nach ein paar Tagen. Dahinter las Frau M. die erlösenden Worte: „Ich höre nun erst mal auf, dich zu kontaktieren.“ Ein „Ich lass es gut sein“ wäre ihr lieber gewesen.

In der Kolumne „Nine to five“ schreiben wöchentlich wechselnde Autoren über die Kuriositäten des Alltags in Beruf, Schule und Uni.