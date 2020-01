Nervige Massenmails : Nieder mit der CC-Kultur!

Dem ersten Arbeitstag im neuen Jahr blicken viele Arbeitnehmer besonders nach den ruhigen Feiertagen furchtsam entgegen. Hat der Ficus die zwei Wochen ohne Wasser überlebt, oder wirft er bereits vorwurfsvoll Blätter von sich? Ist der im Kühlschrank vergessene Lasagne-Rest aus der letzten Mittagspause bereits zu einem schimmligen Mikrobenparadies mutiert und beginnt, seine Tupperdose zu verlassen? Herrscht tropische Hitze, weil die Heizung in diesem Gebäudetrakt noch immer dezentral reguliert wird und man vergessen hat, sie auszuschalten?

Oder hat man in der Eile, in die Feiertage zu starten, wie im vergangenen Jahr wieder vergessen, das Fenster zu schließen (was aber immerhin die etwaige Vergesslichkeit in Sachen Heizung ausgeglichen hätte). Fast schon panisch reagieren einige jedoch bei dem Gedanken daran, die Büchse der Pandora zu öffnen: ihr E-Mail-Postfach. Denn was sich da bei manchen in zweiwöchiger Abstinenz so alles anstaut, erinnert an Dantes, pardon, an ein Daten-Inferno.

Ab in den Papierkorb

Bei 500 ungelesenen E-Mails beschleunigt selbst der Ruhepuls von Hobby-Sportlern, die sonst privat gerne mal einen Marathon laufen. Zum einen hat jeder nach zwei Wochen Büro-Abstinenz auch noch anderes zu tun, als Mails zu lesen, nach Priorität zu sortieren und zu beantworten. Gleichzeitig hinterlässt der Gedanke, durch diese Strategie der temporären Ignoranz etwas Elementares zu übersehen, einen faden Beigeschmack, wenn in der ersten Arbeitswoche ein wichtiger Abschluss ansteht. Zum Zweiten führt der Eindruck, dass Menschen fleißig waren, während man selbst gutem Essen, Spaziergängen und Filmnachmittagen auf der Couch gefrönt hat, zu Unbehagen.

Zum Dritten offenbart bereits das erste Überfliegen der E-Mail-Flut: Gefühlt die Hälfte davon besteht aus Massenmails, deren Adressleiste im CC-Bereich so voll ist wie der Magen eines Durchschnittsdeutschen nach dem Silvester-Fondue, also zum Bersten. Garniert sind diese Mails oft mit dem so kurzen wie kryptischen „z.K.“, was maximal wenig über ihre Wichtigkeit aussagt. Profis entlarven diese unsägliche CC-Kultur, die sich in manchen Unternehmen etabliert hat, jedoch schnell als das, was sie oft ist: Wichtigtuerei. So befördert die Maxime „Tue Gutes und rede darüber“ an einen einzigen Ort: den Papierkorb.