Kolumne „Nine To Five“ : Wenn Diebe zu dumm sind

Dümmer geht’s immer. Der Mann ist jung, gierig auf das brandneue Smartphonemodell im Schaufenster und lässt das teure Stück mitgehen. Schlau hatte er sich das überlegt. Das Ausstellungsteil trägt nämlich keine Warensicherungsetiketten. Kurz darauf fällt der Diebstahl auf, die Belegschaft ärgert sich. Dieser Ärger verwandelt sich in Schadenfreude, als besagter Kerl am Tag darauf tolldreist zurückkehrt, sein Smartphone vorzeigt und nach einer Sim-Karte verlangt. Zu Hause hatte der – offenbar blutige Anfänger – nämlich festgestellt, dass das Ausstellungsstück funktionsuntüchtig war.

„Dumm, wie er war, kommt der ausgerechnet wieder in unser Geschäft!“ Amüsiert berichtet der Verkäufer im Elektronikmarkt, wie solche Episoden den Berufsalltag bunter machen. Auch die Möchtegerndiebe, die zwischen kameraüberwachten Regalreihen dilettantisch versuchen, die Sicherheitsspangen mit knisternder Alufolie zu ummanteln, um den Kassenalarm auszutricksen, lässt er nicht aus und erzählt, dass die Inventurdifferenzen im Handel jährlich 4,4 Milliarden Euro betragen. Die umstehenden Kunden horchen auf und googeln zum Thema dummdreiste Delikte. Sie stoßen auf Auftraggeber, die Verbrechen schriftlich anweisen und die Quittung abheften.

Auf den nervösen Bankräuber, der gegen den Kassencomputer schlägt und für einen Totalausfall im System sorgt. Baustellendiebe, die im Lastenaufzug stecken bleiben. Einen Handy-Dieb, der per SMS zum Rendezvous gebeten wird und statt einer flirtfreudigen Dame auf Beamte mit Handschellen trifft. Die Polizei kreuzte auch auf einem spontanen Grillfest auf, zu dem ein 33-Jähriger seine Nachbarschaft eingeladen hatte, nachdem aus einem nahen Imbiss Hunderte Schnitzel und Frikadellen entwendet worden waren. Noch absurder ist die Geschichte des erschöpften Einbrechers, der vor dem Tresorraum eingeschlafen ist. Belustigt reihen sich die Käufer in der Kassenschlange ein. Keiner will blöder sein, als es die Polizei erlaubt.

In der Kolumne „Nine to five“ schreiben wechselnde Autoren einmal in der Woche über die Kuriositäten des Arbeits- und Hochschullebens.