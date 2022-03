Aktualisiert am

Kolumne „Nine to five“ : Warum noch telefonieren?

Gründe für ein schlechtes Gewissen gibt es jede Menge: zu viel getrunken, zu wenig Sport gemacht, Germany’s Next Topmodel angeschaut, ohne wegzuzappen, lustvoll online geshoppt und so weiter. Telefonieren gehörte eigentlich nicht dazu, aber das hat sich geändert. Vielleicht liegt es ja an den Kindern. Die würden nur jemanden anrufen, wenn die Wohnung brennt. Obwohl: Von der Notrufnummer 112 haben sie wahrscheinlich auch noch nie gehört. Also würden vermutlich die Wohnung und das komplette Haus, ja sogar das ganze Viertel abbrennen, bevor der Nachwuchs auf die Idee kommt, jemanden anzurufen.

Diese Generation findet Telefonate komisch. Ist doch übergriffig, wenn einer reden soll, der vielleicht gar nicht reden will! Außerdem kann man in der Zeit mindestens ein paar Dutzend Nachrichten über Whatsapp oder andere Messengerdienste hin und her jagen. Wieso telefonieren? Ist retro. Machen nur Boomer.

Tja, und den Boomer plagt inzwischen selbst das schlechte Gewissen, wenn er anrufen will. Zum Beispiel Kollegen. Telefonieren vor der Konferenz: nicht gut, das könnte für Stress am anderen Ende der Leitung sorgen. Nach der Konferenz: auch nicht optimal, dann wollen viele mit der Arbeit loslegen, nicht telefonieren.

Okay, dann später, gegen vier oder so. Das schlechte Gewissen sagt: blöde Idee, das ist kurz vor Feierabend, da sind die meisten mit ihren Gedanken ganz woanders. Gut, dann morgen: Aber dann geht das ganze Theater ja wieder von vorne los. Das Beste ist wohl doch eine kurze Textnachricht. Inhalt: Ist morgen Telefonieren okay? Welche Uhrzeit? Und wenn keine schnelle Antwort kommt: doch anrufen? Nein, bloß nicht! Außer die 112. Oder ist eine aufkommende Telefonierphobie etwa kein Notfall?

