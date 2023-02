Fußball-Torwarte kennen das Problem, vor allem solche aus höheren Ligen: Vermeintliche Fachleute beurteilen öffentlichkeitswirksam ihre Leistung, ohne wirklich Ahnung von der immer wieder (und das zu Recht!) als besonders speziell beschriebenen Position zu haben. Heraus kommen dann Klassiker wie „den muss er haben“, oder eine spektakulär anmutende, aber für Torhüter als Pflichtübung anzusehende Aktion wird zur „Glanzparade“.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Natürlich gilt das mal mehr und mal weniger auch für Feldspieler. Von den berühmt-berüchtigten 80 Millionen Bundestrainern ist ja nicht umsonst regelmäßig die Rede. Fußball hat eben fast jeder irgendwie mal gespielt und wenn nicht, dann eben genug geschaut, um mitreden zu können – oder jedenfalls zu wollen. Doch an torwartspezifischem Fachwissen mangelt es oft ganz besonders.

Auch im Büro lässt sich das immer wieder erleben. Wer freut sich nicht, wenn der Experte für alles mal wieder den Kollegen ihren Job erklärt und wie doch warum alles viel besser liefe. Stimmt, warum sind wir da nicht längst selbst draufgekommen? Ach ja, genau.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Wo kämen wir hin, wenn man nicht frei heraus (bis zu einem gewissen Punkt natürlich) auch eine ordentliche Portion Unsinn erzählen dürfte, über Dinge, von denen man wenig bis keine Ahnung hat. Nicht nur der Fußball wäre da mitunter ein wenig ärmer. Und klar, über viele Dinge lässt sich sowieso trefflich streiten. Doch letztlich hat nun mal naturgemäß jeder Felder, auf denen es um das eigene Wissen nur sehr dürftig bestellt ist. Das ist keine Schande, wer kennt sich schon überall aus? Starke Meinung ohne viel Substanz findet trotzdem oft genug reichlich Widerhall. Der Sache nutzt das in der Regel nur sehr bedingt. Aber hilft ja nichts. Also viel Spaß beim nächsten Bundesliga-Spieltag – oder im nächsten Meeting!

Mehr zum Thema 1/

In der Kolumne Nine to five schreiben wechselnde Autoren über Kuriositäten in Büro und Hochschule.