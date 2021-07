Kolumne „Nine to five“ : Stress reduzieren mit Justin Bieber

Wenn Frau O. großen Stress hat – so großen, dass sie eigentlich alles gleichzeitig tun müsste –, hört sie Songs von Justin Bieber. Oder von Katy Perry. Ihre Kolleginnen und Kollegen wuseln um Frau O. herum, sie fragen und klagen und klappern mit ihren Kaffeetassen, aber Frau O. hört sie nicht, sie hört nur „Oh Yeahs“ und „Aaw Nos“ und Rhythmen, die so sanft dahinfließen, wie es Frau O.s Arbeit eigentlich sollte, hätte sie nicht so einen Zeitdruck. Frau O. mag weder Justin Bieber noch Katy Perry besonders, aber ihr hilft deren Belanglosigkeit.

Wenn sie im Homeoffice ist, denkt Frau O. manchmal an das Lofi Girl, wie es an seinem Schreibtisch in einem engen Dachgeschosszimmer sitzt. Das Lofi Girl ist kein echtes Mädchen, sondern das Maskottchen eines Musik-Livestreams, der selten weniger als 25.000 Zuhörer und Zuhörerinnen hat. Überall auf der Welt lieben die Menschen das Lofi Girl für seine unerschütterliche Konzentration. Eine wunderschöne Stadtlandschaft, eine flauschige Katze, ein hell leuchtender Laptop-Bildschirm – das Lofi Girl lässt sich von alldem nicht ablenken. Es arbeitet einfach weiter mit langsamen Pop-Klängen auf den Ohren. Musik, das weiß das Lofi Girl, reduziert den Stress.

Mehr zum Thema 1/

Sie hilft, wenn die Stille manchmal unerträglich wird, alleine zu Hause ohne das Surren des Druckers oder das genervte Murmeln des Sitznachbars. Eine Kollegin von Frau O. hört deswegen immer Radio im Homeoffice, obwohl es sie im Büro wahnsinnig machen würde.

Musik hilft sogar, wenn einen andere Musik vom Arbeiten abhält. Frau S. ist zwar bei einem Museum angestellt, ihr Büro befindet sich aber direkt unter einer Musikschule. Wenn der Vormittag in den Nachmittag übergeht und Frau S. das 30. Mal „Für Elise“ hört, macht sie Hip-Hop an. Es gibt kein besseres Gegenmittel.