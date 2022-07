Kolumne „Nine to five“ : Sauklaue, verlass mich nicht!

Seine Handschrift begleitet F. fast sein ganzes Leben lang – im wahrsten Sinne des Wortes. Schon in der Grundschule wurde er von der Klassenlehrerin (noch freundlich, aber schon bestimmt) auf das Erscheinungsbild seiner Buchstaben hingewiesen. Von F. in Klassenarbeiten abzuschreiben war für andere stets schwierig. Wenn F. Zahlen schreibt, lassen sich diese zwar besser lesen als seine Buchstaben. Angesichts dürftiger Mathe-Kenntnisse kam abschreibewilligen Mitschülern dieser Fakt allerdings wohl nur sehr bedingt zugute.

Nach der Schule sollte ihn das Thema nicht loslassen. Formulare im Zivildienst oder im Studentenjob – „unleserlich“, seufzten die Chefs. Immerhin an der Uni gab es mitunter mehr oder weniger professionelle E-Klausuren. Überhaupt ist die Digitalisierung ein Segen für F. respektive für seine Mitmenschen. Denn F. hatte und hat mit seiner Handschrift eigentlich gar kein Problem. Ganze Hefte neu schreiben, wenn es mal wieder Noten für Heftführung gab, war zwar unschön, aber verkraftbar. Schriftbedingte Abzüge in Klassenarbeiten kamen glücklicherweise nur vereinzelt vor. Alles in allem also nicht genug Leidensdruck, um nachhaltig an der oft gescholtenen „Sauklaue“ zu arbeiten.

Ohnehin hat es die Handschrift heutzutage nicht leicht, wo Smartphones, Tablets und Laptops allgegenwärtig sind und am besten alles irgendwie digital sein soll. Schüler mögen verständlicherweise nicht allzu empfänglich sein für gut gemeinte Hinweise auf die Vorzüge der Handschrift. Eigener Stil, persönlicher Ausdruck, motorisches Training – wer will das schon hören? Irgendwann aber erkennt man die guten Seiten doch, vielleicht als Briefeschreiber, Songwriter, Tagebuch-Freund oder ganz schlicht: wenn man mal vergessen hat, sein elektronisches Gerät aufzuladen. Ob das eigene Gekritzel dann andere gut lesen können, steht auf einem anderen Blatt.

In der Kolumne Nine to Five schreiben wechselnde Autoren über Kuriositäten aus dem Alltag in Büro und Hochschule.