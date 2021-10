Kolumne „Nine to five"

Kolumne „Nine to five" : Namedropping für Anfänger

Kürzlich den Ministerialrat gesprochen? Per du mit dem Vorstand? So spielt es sich gut auf der Namedropping-Klaviatur vieler Unternehmen. Das wusste übrigens schon Oma Gertrude.

Tief im Inneren fühle ich mich zwergenklein, aber nach außen, da trete ich auf wie ein Provinzfürst und schmücke mich in Ermangelung eines Territoriums mit der Pracht großer Namen. Den Ministerialrat habe ich kürzlich auf einem Empfang gesprochen, der Notar meines Vertrauens hat mich um Rat gefragt, und seiner Gattin sind wir beim Städtetrip im gerade so angesagten Posemuckel begegnet.

Das Schöne: Nachprüfbar ist das alles nicht. Denn das ist die erste und wichtigste Lektion beim Namedropping für Anfänger: Immer hübsch im Vagen bleiben. Fragt jemand unbeeindruckt nach, kann man sich rhetorisch rauswurschteln. Wird es eng, dann hat das der andere halt – Maske sei Dank – falsch verstanden. In manchen Unternehmen gehört es zur zweifelhaften Kultur, mit seinen Verbindungen zu protzen, hier und da mal eine Bemerkung zu streuen, was der Vorstand neulich beim Lunch erzählt und was die Aufsichtsrätin in der Kongresspause angemerkt hat: Wir sind ganz nah an den Mächtigen, bestäubt mit deren Glanz und Autorität.

Während das gestandenen Kollegen mächtig auf die Nerven geht, zeigt sich der Nachwuchs anfangs beeindruckt. Mithalten kann er da naturgemäß noch nicht, aber sich zumindest als Mann oder Frau von Welt darstellen. Mit Kommilitonin Chen Lu hat man vor zwei Jahren ganz ausgezeichnet zusammengearbeitet, Basketballkumpel Bojan könne man gerne kontaktieren, wenn es um die Handelsbeziehungen nach Serbien geht. Man sei international vernetzt.

Sondersternchen gibt es, falls sich etwas Blaublütiges unter den Bekanntschaften findet. Das zeigt etwa die Familienanekdote um Oma Gertrude. Die sprach so kenntnisreich und intim über Prinz Charles und seine Schwester Prinzessin Anne, erläuterte Verfehlungen und Erfolge anhand vieler bunter Bilder, sodass ihre Enkel jahrelang der Auffassung waren, die Königskinder gehörten zur Familie und Tante Elisabeth sei eine entfernte Verwandte. War sie aber nicht. Zu Gertrudes Verteidigung bleibt anzumerken: Das Wort Namedropping kannte sie nicht.

