Kolumne „Nine To Five“ : Münchner Bewerbungsrunde

Gibt es auf dem Arbeitsmarkt für viele freie Stellen nur wenige qualifizierte Interessenten, freut sich der Bewerber: Er hat die Qual der Wahl und kann sich den Job selbst aussuchen. Der Arbeitgeber hingegen hat viel Qual, wenig Wahl und muss sich beim Absolventen bewerben. Möglich, dass in Corona-Zeiten nicht mehr, wie noch vor kurzem im „Bewerbermarkt“ üblich, Schulabgänger mit Führerscheinfinanzierung und Fangprämie in Ausbildungsbetriebe gelockt werden.

In einigen Branchen aber wird die Krise nicht viel ändern. Legendär sind etwa die Verfahren, um angehende Unternehmensberater an Land zu ziehen. Zuletzt wurde dort zuweilen mit einem Segeltörn in der Ägäis der Nachwuchs artgerecht geködert. Ob das unter Abstandsregeln weiterhin möglich bleiben wird, ist zwar unklar, es wäre aber überraschend, wenn kein adäquates, coronataugliches Substitut gefunden würde. Auch andere Jungakademiker, so sie denn die „richtigen“ Fächer belegt haben, werden umworben.

„Der Markt regelt nun mal die Nachfrage“

So wie die ITler, für die in diesen Zeiten exklusive Betriebsführungen über Facetime organisiert werden oder ansteckungsfreie Bierproben mit dem Team vor dem Laptop. Da kann der gemeine Philosophiestudent abends im Münchner Biergarten nur staunen, als die umschwärmten Techies und BWLer von spannenden Präsentationen und sympathischen Personalchefinnen berichten.

Der belesene, vielsprachige Masterstudent mit Interesse an vergleichender Kulturanthropologie hofft auf eine Stelle im Verlagswesen und philosophiert darüber, wie das wohl wäre, wenn Piper, Burda oder Merkur zur Bewerbungsrunde bitten würden, um sich bei potentiellen Geisteswissenschaftlern attraktiv in Stellung zu bringen: Hier ein Gespräch mit erfahrenen Übersetzern, dort ein Rundgang durchs Lektorat, dann eine gepflegte Diskussion darüber, welche Themen die Debatten bestimmen, zum Mittagessen treffen die Trainees ein und berichten über Praktika bei ausländischen Lizenzpartnern.

Immer vitaler werden die Bilder, die sich der Philosoph in der Münchner Runde ausmalt. Immer stiller werden die anderen. Schön wär’s ... Ende der Märchenstunde. „Der Markt regelt nun mal die Nachfrage“, sagt die angehende Master of Sciene in Money and Finance schulterzuckend. Dampfig-kühl ist die Sommernacht.

