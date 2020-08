Kolumne „Nine to five“ : Kleine Leute, große Abfuhr

In der Psychologin wallt die Wut hoch, wann immer sie diese Geschichte im familiären Kreis erzählt. Eine kleine Geschichte über falsch verstandene Kundennähe, Zivilcourage und Überforderung: Ich war in der Stadt unterwegs und wollte meine 80-jährige Mutter in einem eher hochpreisigen Bettengeschäft treffen. Meine Mutter ist eine kleine, zierliche Frau, die sich aus Äußerlichkeiten wenig macht und an diesem Tag in einer abgetragenen Jacke unterwegs war.

Ich wurde Zeuge eines demütigenden Verkaufsgesprächs. Da lief etwas gewaltig schief, ich positionierte mich hinter einem Matratzenstapel und habe den Dialog belauscht: Bescheiden fragte meine Mutter nach Sonderangeboten, die tadellos gestylte Verkäuferin stakste auf High Heels heran, musterte sie abschätzig von oben herab. Lustlos zeigte die Angestellte ein paar billige Teile, weigerte sich aber, trotz schüchtern vorgetragener Bitte meiner Mutter, ins Lager zu gehen, um ein anderes Modell zu holen.

„Da lasse ich das Geld lieber bei der Konkurrenz“

Sie behandelte die Kundin nicht wie eine Königin, sondern wie eine Bettlerin, die sich aus der armen Eifel in die große Stadt verirrt hatte und mit der sich kein Umsatz generieren ließ. An diesem Tag kam ich von einer Tagung und trug zum Glück mein Allzwecktermin-Kostüm. Ich bin dann hervorgetreten, habe meine Mutter herzlich begrüßt und mich an der arroganten Verkäuferin gerächt.

Laut und empört habe ich gesagt: „Eigentlich wollte ich Matratzen und einiges für unser gerade bezogenes Haus kaufen. Gerne hätte ich eine stattliche Summe hier gelassen. Aber ich bin Zeuge geworden, wie Sie meine Mutter herabgewürdigt haben. Da lasse ich das Geld lieber bei der Konkurrenz. Das werde ich der Geschäftsleitung mitteilen. Und zwar schriftlich!“ Ich war so laut, dass andere Kunden aufgeblickt und neugierig zugehört haben.

Mehr zum Thema 1/

Dann habe ich meine verlegene Mutter untergehakt und bin mit ihr hocherhobenen Hauptes hinausgeschritten. Dabei wollte ich nur ein paar Gästehandtücher kaufen. Heute würde ich meine Emotion drosseln und die Verkäuferin sachlich mit ihrem Fehlverhalten konfrontieren. Das hätte ich zumindest meinen Klienten vorgeschlagen. Den Brief an die Geschäftsführung habe ich nie geschrieben.

In der Kolumne „Nine to five“ schreiben wechselnde Autoren einmal in der Woche über die Kuriositäten des Arbeits- und Hochschullebens.