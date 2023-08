Kolumne „Nine to five“ : Kein Mann fürs Grobe

Der Mann, nennen wir ihn Horst, hat Hände wie ein Schaufelbagger, und an ihm ist alles leicht überdimensioniert. Seine laute Stimme, sein dröhnendes Lachen, seine raumgreifenden Schritte, seine tiefe, ins Rot changierende Bräune. Er ist Bauunternehmer und spricht gerne und detailverliebt über lahme Behörden, absurde Bauvorschriften und Vorzüge von Schleuder-, Poren- und Estrichbeton.

Am Büffet auf den Balearen langt er tüchtig zu, häuft Berge auf seine Teller, die er genüsslich kauend abträgt. Das Personal mag ihn. Denn seine Augen sind nicht größer als sein Magen, er lässt nichts übrig, vertilgt gut gelaunt große Mengen und verteilt üppig Lob. Morgens der Cortado, „ein Genuss“, abends die Paella, „große Klasse“. Mit kindlichem Enthusiasmus schmaust er sich durch die Dessert-Variationen.

Horst geht uns auf den Keks, und Beton interessiert uns nicht die Bohne. Aber das hat sich schlagartig geändert. Denn wir begegnen dem Mann fürs Grobe an einer der Baustellen in Küstennähe. Erst fielen uns unter krummen Kiefern nur die Plastiknäpfe mit Trockenfutter und Wasser auf. Hoffnungsanker für ein paar ausgemergelte Straßenkatzen. Schnaufend kam Horst den Hügel rauf, unterm Arm einen Fünf-Liter-Wasserkanister und zwei Packungen Futter.

Eingerichtet haben die improvisierte Futterstelle ein paar Bauarbeiter. Mit denen unterhält sich Horst mit Händen und Füßen und einem abenteuerlichen Mix aus Schulenglisch und spanischen Brocken. Berufskollegen. Man tauscht sich aus. Auch daheim in Deutschland kümmert sich Horst um Futterstellen, finanziert Kastrationen und vermittelt Streunerkatzen. Er hat ein großes Herz. Wie war das noch mal mit den sechs Rohdichteklassen von Leichtbeton? Horst, übernehmen Sie! Dümmer wird man durch ein Gespräch mit Spezialisten nicht.

