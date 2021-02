Kolumne „Nine-to-Five“ : Jeder isst für sich allein

Hände desinfiziert, sauberen Stift erhalten, ordnungs- und wahrheitsgemäß Kreuzchen gemacht – es handelt sich um eine Geschäftsreise. In der Hotellobby sitzen versprengt kleinste Kleingrüppchen. Geradezu gespenstisch wirkt das morgens im verwaisten Frühstücksraum. Vor der Pandemie herrschte hier ein munteres Gewusel, obwohl Milch, Kaffee und Honig endlos flossen, fast übermotivierte Auszubildende für Nachschub sorgten, fürchtete der ein oder andere Gast, es könne nicht reichen, pfuschte sich in der Reihe vor, um das krosseste Brötchen abzugreifen, die dicksten Mangospalten aus dem Obstsalat zu angeln und dem Rest der Gäste bräunliche Apfelbröckchen zu überlassen. Solche Fremdschäm-Momente gibt es zurzeit nicht.

Blickt er mitleidig?

Im schlecht beleuchteten Raum verlieren sich einzelne Gäste und verkrümeln sich mit ihren Brötchen auf den Barhockern. Das erinnert an die aus der Zeit gefallenen Bälle der einsamen Herzen, Seniorentanztees in Schummerbuden, in denen sich einsame Gestalten mangels Partnern im Kreis drehen. Allein zu frühstücken, noch dazu ohne Zeitung – die gibt es aus hygienischen Gründen nicht – ist ohnehin eine traurige Veranstaltung. Jetzt ist es doppelt traurig. Drei Gäste scrollen auf ihrem Smartphone herum, zwei starren in ihre Kaffeetassen. Nur das komische Gefühl, als allein reisende Frau blöd beäugt zu werden – ja, auch im 21. Jahrhundert streifen einen mitleidige Blicke –, das ist entschwunden. Denn jetzt hocken alle allein. Ein Azubi fragt: „Hatten Sie eine gute Nacht?“ Blickt er mitleidig, oder ist das jetzt überinterpretiert?

Bananenflüsterin Meghan

In der Küche haben die Mitarbeiter die hartgekochten Frühstückseier beschriftet: „Guten Morgen! Einen schönen Tag! Ein Lächeln für Sie!“ Harte Schale, weiche Botschaft, ein bisschen infantil, aber irgendwie auch rührend. Hatte nicht Meghan von Sussex für ein Prostituierten-Sozialprojekt „Du bist tapfer“-Botschaften auf Bananen geschrieben? Und war sie dafür nicht als royale Bananenflüsterin zum Twitter-Star geworden, aber von ihrer angeheirateten Familie durch den Kakao gezogen worden? Bananengate in Bristol, ging gar nicht für die Blaublütigen. Leider ist da keiner weit und breit, mit dem man derlei Fachgespräche über adlige Arbeitswelten vertiefen könnte. So wird das Ei geköpft und mit ihm die Botschaft. Ende einer Dienstreise.

In der Kolumne Nine-to-Five schreiben wechselnde Autoren über Kuriositäten aus dem Alltag in Büro und Hochschule.