Kolumne „Nine to five“ : ICE-Verdruss im Dienst

Der Blick hoch hinauf im Hauptbahnhof in Frankfurt am Main bereitet oft keine Freude. Bild: dpa

Lange wurde Herr H. von seiner Familie gedrängt, nun lenkt er ein: „Ich will meinen Beitrag leisten und nehme diesmal die Bahn zur Konferenz“, erklärt er. Klimaschutz gehe schließlich jeden was an und mit dem ICE in weniger als zwei Stunden bis Frankfurt, „einfach unschlagbar“. Sich wie all die Jahre zuvor ins Auto zu setzen, im Stau zu stehen, sich durch den Stadtverkehr zu quälen, dazu noch horrende Parkhausgebühren, nein, das brauche er nicht mehr! Der Softwarespezialist ist bester Dinge.

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. Folgen Ich folge

Na, wie war die Dienstreisenpremiere im Zug? Herrn H. frustriert zu nennen, ist eine glatte Untertreibung: die Hinfahrt top, die Rückfahrt ein Flop. Mit minimaler Verspätung verlief der Morgen im Zug erfreulich. „Aber die Rückfahrt – ein Drama“, wettert er los und zählt auf: geändertes Abfahrtsgleis, geänderte Wagenreihung, Verspätung aus vorheriger Fahrt, Stop schon vor dem Flughafen, Halt in der Pampa, Pause im Tunnel, zwar keine Personen auf dem Gleis, aber ein vorausfahrender Zug, der die Weiterfahrt verhindert, anderen Reisenden ergeht das auch so, ihre Anschlüsse sind weg, sie steigen in den gut gebuchten ICE, der einen zusätzlichen Halt zum Ein- und Ausstieg macht. Gezanke um Plätze, Gedrängel im Bistro.

Lieber wieder Autobahn

In vollen Zügen kann er die Reise nicht genießen! Dazu die ständig aufploppenden Infos der DB-Reisebegleitung, die den ITler erst recht wild gemacht haben. „77 Minuten Verspätung als Potpourri aus Pleiten, Pech und Pannen. Einmal und nie wieder!“, zetert er. Was für ein Stress, das tue er sich nicht mehr an, Klima hin oder her. „Nicht mit mir!“, wird seine sonore Stimme schrill.

Mehr zum Thema 1/

Künftig sei die einzige Bahn, die er noch nehme, die Autobahn. Das familiäre Gesprächsklima verschlechtert sich. Für seine Kinder ist das eine Reise in die Vergangenheit „im Rückwärtsgang“. Herr H. lenkt ein, gibt der Bahn eine zweite Chance und will sich ein 49-Euro-Ticket kaufen. Auf dem Abstellgleis möchte er nicht stehen.

In der Kolumne Nine to five schreiben wechselnde Autoren über Kuriositäten in Büro und Hochschule.