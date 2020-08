Kolumne „Nine to five“ : Eifel ohne Zweifel

Sie waren nebenan im Urlaub und gehören nicht zu jener Fraktion, die sich maskiert in exotische Fernen begeben hat? Auch das lässt sich spektakulär verpacken – wenn man denn unbedingt will.

Die Staumauer am Urftsee im Nationalpark Eifel in Gemünd (Nordrhein-Westfalen) Bild: dpa

Im Marketingseminar lernen wir was fürs Leben, praxisnah gemäß des medialen Supermottos: Der kluge Mund lügt mit der Wahrheit. Sie waren nebenan im Urlaub und gehören nicht zu jener Fraktion, die sich maskiert in exotische Fernen begeben hat – Seuche hin, Temperaturmessen und Quarantäne-Notfall-Hotel her? Sie sind nur mit dem Finger auf der Landstraße weit gereist, konkreter auf Google-Maps herumvagabundiert, möchten aber aus taktischen Imagegründen weltmännische Unerschrockenheit demonstrieren?

Kein Problem, erläutert die Referentin und skizziert ihre Ferien vor der Haustür. Lektion 1: Bilder sagen mehr als Worte. Sie zeigt Fotos imposanter Felsen, traumverlorene Endloswälder und einen Mufflonhintern, der im Grün entschwindet. Es folgen Schnappschüsse von Kattas, die chillen, streiten, mit den Urlaubern fast auf Tuchfühlung gehen und frech in die Kamera grinsen.

Lektion 2: Wählen Sie Ihre Worte sorgfältig und sparsam. Die Referentin erwähnt einen schattigen Golfplatz, einen Ritt durch entlegene Täler, nuschelt etwas von Amazonas. Lektion 3: Stehen Sie für Nachfragen nicht zur Verfügung. Belassen Sie es bei der Botschaft, meine Reise war grandios – was liegt heute an? Schluss mit Urlaubsgeschichten, wir sind schließlich zum Arbeiten hier! In Videokonferenzen funktioniert das Abwürgen geschmeidiger.

Auch Umdeutungen führen zu Glück und Erfolg

Natürlich fragen die Zuhörer nach der Wahrheit hinter der Wahrheit: Die Marketingfachfrau weilte in der herben Nordeifel, ist mit dem Elektro-Ausflugsboot zur Urfttalsperre gesurrt, deren Flußarme mittlerweile offiziell als „Eifel-Amazonas“ vermarktet werden. Der nächste Tagesausflug der Rheinländerin führte zwei Stunden auf der entspannten niederländischen Tempolimit-Autobahn nach Tilburg, dort in Beekse Bergen ist einer der größten Safariparks Europas mit eingezäuntem Großwild und freilaufenden Kattas. Adventure-Minigolf am Stauweiher und Eselwanderung im Bergischen (Hurra, wir gehen in Führung!) waren auch noch drin. Alle sind naherholt.

Vielleicht gerade deshalb, weil ihre Reise sie nicht zu Affenhorden am Kap der Guten Hoffnung oder Flußexpeditionen nach Südamerika geführt hat. Frei nach der Devise: Ich bin selbstbewusst, und ich bestimme, was hip und angesagt ist. Erinnern wir uns an die zeitlos schöne Mark-Twain-Geschichte von Tom Sawyer, der in der Gluthitze den Zaun streichen muss. Der Junge biegt die Strafaktion marketingtechnisch so hin, dass die anderen Kinder ihm Tauschgegenstände bieten, um das Privileg zu erleben, eine Latte streichen zu dürfen. Auch Umdeutungen führen zu Glück und Erfolg. Eifel, wir kommen wieder!

In der Kolumne „Nine to five“ schreiben wöchentlich wechselnde Autoren über die Kuriositäten des Arbeits- und Hochschulalltags.