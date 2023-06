Aktualisiert am

Kolumne „Nine to five“ : Keine Ironie! – Wer sagt’s der KI?

Tauschen sich Büromenschen per Chatprogramm aus, gibt die Technik ihnen inzwischen Antwortmöglichkeiten an die Hand. Das spart Zeit. Doch kommen Gefühle ins Spiel, kann es gefährlich werden.

Zu den digitalen Errungenschaften im Büro gehört der Einzug von Chatprogrammen. Wo es früher ein längeres Telefonat oder einen noch längeren Gang über den Flur brauchte, erfolgt heute ein Großteil der arbeitsbezogenen Kommunikation per Kurzbotschaften. Besprechungstermine vereinbaren, Ar­beitsaufträge erhalten, den Abschluss von Aufgaben anzeigen – vieles läuft über Chats. Das spart in der Regel Zeit, wenngleich der Homo Büroniensis ein paar Regeln einhalten sollte, damit die Kommunikation nicht danebengeht. Oberstes Gebot: Ironie in Textnachrichten funktioniert so gut wie nie.

Deshalb haben die Softwarekonzerne ihren Chatprogrammen Smileys spendiert, mit denen sich verdeutlichen lässt, dass manches nicht hundertprozentig ernst gemeint ist. Bei den Emoticons haben es die Anbieter freilich nicht belassen, und so schlägt das Chatprogramm von heute Antwortvarianten vor, mit denen sich Kurzbotschaften der Kollegen per Mausklick noch ein wenig schneller quittieren lassen. Das riecht verdächtig nach Künstlicher Intelligenz, wobei das KI-Vorschlagswesen nach der Devise „Wer A schreibt, kriegt B, C oder D zur Antwort“ arbeitet.

„Na klar, kein Stress“, teilt ein Kollege auf die Bitte um Aufschub mit. Das Programm bietet „Danke“ und vorausschauend „Bin fertig“ sowie „Bin bereit!“ an. Das Lob der Kollegin für einen Hinweis würde das Programm gern lapidar mit „Kein Problem“, mit einem freundlichen „Bitte“ oder noch etwas freundlicher mit „Gern geschehen“ beantworten.

Die KI hält sich nicht ans Keine-Ironie-Gebot

Solange der Austausch so unverfänglich bleibt, steigert der Antwortgenerator die Effizienz vermutlich noch ein bisschen. Doch kommen Gefühle ins Spiel, wird es gefährlich. Denn die KI hält sich irgendwie nicht an das Keine-Ironie-Gebot. Ein Kollege lobt sich in einer Nachricht selbst, und vorgeschlagen werden drei Stufen auf der kommunikativen Eskalationsleiter: „Aha!“ ,„Wow!“, „Oh, wow!“.

Für sich genommen wäre jede Antwort unverfänglich, doch in der Gesamtschau klingen sie nach Hohn und Spott. Zum Glück kann man sich ja – zumindest bislang – immer noch entscheiden, die KI zu ignorieren und selbst zurückzuschreiben. Oder vielleicht noch besser: das Selbstlob einfach unbeantwortet zu lassen.

In der Kolumne „Nine to five“ schreiben wöchentlich wechselnde Autoren mit einem Augenzwinkern über Alltagsphänomene im Beruf oder an der Hochschule.