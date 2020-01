Karrieretipps für alle : Da ist guter Rat billig

Wer beruflich durchstarten will, kann auf den Rat vieler Menschen zählen, die sich in Karrieredingen für ausgesprochene Fachleute halten. Manche Tipps sind wirklich bahnbrechend. Die Kolumne „Nine to five“.

Wer im noch jungen Jahrzehnt nicht nur diesmal wirklich mit dem Rauchen aufhören, sondern auch beruflich durchstarten will, kann auf den Rat vieler Menschen zählen, die sich in Karrieredingen für ausgesprochene Fachleute halten. Beispiele gefällig? Natürlich geht ohne Ausgleich und Muße schon mal gar nichts. Also, liebe Aufstiegswillige, nehmt euch doch die Zeit für einen Morgenspaziergang durchs Grüne! Das rät ein Unternehmer, der offenbar in diesem Metier sehr bewandert ist. Ein paar ruhige Minuten in der Natur – kühne Idee! Muss man erstmal drauf kommen.

Konjunktur haben auch Tipps, allen tollen digitalen Errungenschaften zum Trotz, zur Abwechslung mal etwas ganz Analoges zu machen. Dagegen ist wenig einzuwenden, im Gegenteil: Es tut jedem Bürotäter nur zu gut, mal das Digital Board Digital Board sein zu lassen und etwas mit der eigenen Hände Arbeit zu erschaffen. Ob man gleich einen ganzen Urlaub mit Töpferei verbringen muss (davon schwärmt eine Psychologin in ihren Karrieretipps), steht auf einem anderen Blatt.

„Über Geld spricht man – so allerdings nicht“

Unter dem schönen Label „Teambuilding“ lässt sich natürlich sowieso alles verkaufen. Wer es richtig ernst meint, macht aus einem munteren Barista-Kurs gleich eine „Mokka-Challenge“, in der die Teilnehmer auf agiles Arbeiten getrimmt werden. Geht’s nach hinten los, hat hoffentlich wenigstens der Kaffee geschmeckt.

Wie groß offenbar der Wunsch nach Rat für das richtige Verhalten in jeder Lebenslage ist, illustriert dieser Tipp eines Personalberatungsunternehmens: „Über Geld spricht man – so allerdings nicht“, schreiben die dort beschäftigten Fachleute und führen aus: Fettnäpfchen solle man besser vermeiden und das Thema lieber in den „richtigen Kontext“ einbetten. Einen kranken Freund zum Arzt begleiten und im Wartezimmer mit Small Talk über Kontostände anfangen sei keine gute Idee: Solch ein Gespräch gehöre an einen geschützten Ort.

Klingt sinnvoll. Besitzt man aber auch nur ein halbwegs ausgeprägtes Gespür für Situationen, ist das ohnehin selbstverständlich. Im Übrigen sei es besser, die Frage „Wie geht es dir?“ stets vor „Wie viel verdienst du eigentlich?“ zu stellen. Wer das bisher anders gehandhabt hat, dürfte von diesem Ratschlag tatsächlich ungemein profitieren.

