Kolumne „Nine to Five“ : Ärgerliche Entenschnute

War das peinlich. In die Videokonferenz hat sich bislang nur eine Teilnehmerin eingeschaltet, man kennt einander nur durch flüchtige Maskenbegegnung. Beim Lächeln verziehen sich grotesk ihre Lippen, die Mundpartie ist unnatürlich geschwollen. Krankheitsthemen führen die rote Smalltalk-Liste an, seit Corona ist das hinfällig. „O je, ich tippe auf Weisheitszähne, das habe ich auch hinter mir?“, kommt der anderen anteilnehmend über die Lippen, während sie mitleidig die Blutergüsse betrachtet. Ihr Gegenüber erstarrt zur Maske, präziser, noch mehr zur Maske. Verärgert versucht sich die Patientin an einem säuerlichen Lächeln, das in schlauchbootlippige Schieflage kippt. Kann die andere nicht ihren Schnabel halten, die dumme Gans! – Nein, sie habe keineswegs einen Kieferchirurgen konsultiert, sagt sie streng und geht straff zur Tagesordnung über.

Der Fragerin hat gedämmert, was sie da zu Gesicht bekommen hat: eine Lippenunterspritzung im Abheilstadium. Schaudernd berichtet sie später im vertrauten Kreis von ihrem Sprung ins Fettnäpfchen. Da hast du ja eine dicke Lippe riskiert, ziehen die naturbelassenen Kollegen sie auf und trösten: Mach dich locker, ich habe mal mandelförmige Foxy Eyes als Werk aggressiver Mücken gedeutet oder über Nacht entschwundende Geheimratsecken bestaunt. Sollen die doch dazu stehen! Wer weiß, wer im Homeoffice seinen Brazilian Butt einsitzt, lacht der attraktive Kollege, der sein schütteres Haar souverän gestutzt trägt, und klärt auf: Gemeint ist der mit Eigenfett aufgepolsterte Po.

Hubbel unterm Schmeichelfilter

In diesen stillgelegten Monaten optimiert sich mancher. Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit reif für eine Schönheitsoperation? Die Nachfrage nach ästhetischen Gesichtsbehandlungen ist um 30 Prozent gestiegen. Denn rot unterlaufene Wangen, aufgespritzte Entenschnuten und gebotoxte Hubbel bekommt im Homeoffice keiner zu Gesicht. Sie sind nicht erklärungsbedürftig. Falls doch mit Kamera konferiert wird, schwächelt diese halt, oder der Schmeichelfilter muss ran. Corona sorgt für eine bizarre Bilanz: mehr Kilos, weniger Falten, immer in der latenten Gefahr, sich eine starre Mimik einzuhandeln. Schon irre, was die Pandemie so alles anrichtet. Als wäre der Mundschutz noch nicht Maske genug.

In der Kolumne Nine-to-Five schreiben wechselnde Autoren über Kuriositäten aus dem Alltag in Büro und Hochschule.