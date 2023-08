Der Kollege will entspannt und klimafreundlich pendeln, statt des Autos häufiger den Zug nehmen. Aber damit dabei kein Minusgeschäft entsteht, muss er mit spitzem Bleistift rechnen. Die Büro-Kolumne „Nine to five“.

Der Kollege, der immer ins Büro pendelt, zerbricht sich gerade den Kopf. Er will seltener mit dem Auto fahren, häufiger die Bahn nehmen. Dem Klima und dem von Autoschwemme und verstopften Straßen geplagten Städter würde es helfen, aber bei den Details wird’s knifflig.

Es geht um Pendler-Mathematik: Etwa eine Stunde Fahrt mit dem Auto, staufrei gerechnet, soll so auf andere Verkehrsmittel aufgeteilt werden, dass kein Minusgeschäft entsteht. Die Bahnfahrt dauert rund 45 Minuten, aber am Startpunkt müssen die Fahrt zum Bahnhof und am Ort der Arbeit die vom Bahnhof ins Büro addiert werden. Zweimal 10 Minuten wären okay, dann hätte er 65 Minuten Gesamtfahrzeit ohne Au­to. Ein konkurrenzfähiger Wert.

Wie aber in ungefähr 10 Minuten zum Bahnhof kommen und in 10 Mi­nuten vom Zielbahnhof zur Arbeit? Der Kollege erwägt den Kauf eines E-Rollers, 500 Euro seien dafür wohl nötig. Der ist aber ziemlich schwer und nicht gerade handlich für den Transport im Zug. Minuspunkte also. Bliebe ein leichterer Tretroller, schnell überschlagen: 100 Euro. Aber mit dem komme man womöglich verschwitzt vor lauter Anstrengung ins Büro. Nicht gerade ideal. Dann vielleicht ein Klapprad, auch Faltrad genannt. Darauf tritt es sich leichter, und die besseren Modelle sehen richtig schick aus. Allerdings sind sie nicht billig, es könnte vierstellig werden. Kurze Zwischenbilanz: Es werden einige zusätzliche Fahrminuten und Euros fällig, damit der Kollege zu für ihn annehmbaren Bedingungen autofrei ins Büro kommt.

Ihm raucht schon der Kopf vor lauter Hin-und-her-Kalkulieren. Morgen früh jedenfalls kommt er erst mal wieder mit dem Auto. Erwische ihn dann ein Stau, sei aber morgens am Bahnsteig wieder mit ihm zu rechnen. Versprochen!

