Aufzüge haben etwas grundlegend Demokratisches. Obwohl jeder zu einem anderen Ziel möchte, fahren doch alle, zumindest kurzfristig, in die gleiche Richtung. Dabei kann je­der Fahrgast seinen Wünschen und Zielen durch einen einzigen Knopfdruck Ausdruck verleihen, und im Falle des Steckenbleibens sind vom CEO bis zur Putzkraft alle gleichermaßen betroffen.

In diesem Aufzug-Mikrokosmus prallen aber auch Interessen ungebremst aufeinander. Nicht nur die Fraktionen der „Grüßer“ und der „Auf-den-Boden-Gucker“ haben unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt. Manche Fahrgäste stellen ihre autoritären Phantasien ungeniert zur Schau und platzieren sich direkt vor der Knopfleiste. Andere wiederum erkundigen sich sogar neugierig nach den Zielen der Zugestiegenen und drücken fast schon bevormundend die Knöpfe für sie.

Mehr zum Thema 1/

In diesem pluralen Umfeld gibt es aber eine kleine Gruppe von Fahrgästen, die von allen anderen gleichermaßen mit Argwohn be­trachtet wird. Es sind die „Ein-Stockwerk-Fahrer“. Besonders häufig sind diese Exemplare nach der Mittagspause im Erdgeschoss anzutreffen. Sie tarnen sich un­auffällig in der Masse der wartenden Kollegen. Kaum kommt zu dieser Zeit ein Aufzug an, strömen die Leute hinein und machen den Fahrstuhl bis auf den letzten Platz voll. Der Aufzug fährt an, also nur ein bisschen, weil er ja sofort wieder im ersten Stock hält.

Nun passiert es: Bisher vollkommen Fremde werfen einander auf einmal vielsagende Blicke zu. Die Reaktionen reichen von Seufzen und Raunen bis hin zu frechen Kommentaren à la: „Die haben be­stimmt alle ein Abo im Fitnessstudio.“ Ob die „Ein-Stockwerk-Fahrer“ beim Aussteigen die Blicke im Rücken ­spüren? Ob sie sich schämen? Ob sie es vielleicht sogar absichtlich tun, um für Argwohn zu sorgen? Man weiß es nicht. Auch ist weiterhin umstritten, ab wie vielen S­tockwerken eine Fahrt mit dem Aufzug als vertretbar gilt. Vielleicht richtet sich das aber auch schlichtweg nach dem Ge­halt des Mittagessens.

In der Kolumne Nine to five schreiben wechselnde Autoren über Kuriositäten in Büro und Hochschule.