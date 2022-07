Neurobiologin Erin Schuman : Den Rätseln der Synapsen auf der Spur

Als das Max-Planck-Institut für Hirnforschung die vielfach ausgezeichnete Neurobiologin Erin Schuman vor 13 Jahren als Direktorin aus den Vereinigten Staaten nach Frankfurt holen wollte, stellte sie eine Bedingung: Der damals schon geplante Institutsneubau am Riedberg müsse Anschluss an eine Kita, einen Babywickelraum und ein behagliches Stillzimmer bekommen. Ihre eigenen drei Töchter waren dem Kita-Alter da schon entwachsen – aber Schuman kannte aus eigener Anschauung die Schwierigkeiten, die Frauen in der Forschung haben.

„Wenn man ein Jahr oder länger aussteigt, weil man Kinder bekommt, ist es schnell vorbei mit der Karriere“, sagt sie. Eine Entscheidung zwischen Wissenschaft und Familie wollte sie ihren künftigen Mitarbeiterinnen aber auf keinen Fall zumuten. Fast zwei von drei Frauen kehren nie mehr in ihren Job zurück, wenn sie mehr als ein Kind haben, mit nur einem ist es mehr als ein Drittel.

Die ungewöhnlichen Vertragsverhandlungen waren erfolgreich. Vor allem, weil Schuman, heute 59 Jahre alt, eine beeindruckende Wissenschaftlerin und Persönlichkeit ist. Die Liste ihrer Auszeichnungen, Vorträge, Veröffentlichungen und Tätigkeiten ist 25 Seiten lang. Erst im vergangenen Frühjahr ist sie mit dem FEBS EMBO Women in Science Award ausgezeichnet worden, der von der Federation of European Biochemical Societies und der European Molecular Biology Organization verliehen wird. Ihr Spezialgebiet sind die Synapsen, die Kontaktstellen der Nervenzellen.

Medizin und Psychologie

Wenn sie erklärt, was sie tut, zeichnet sie mit den Händen die gezackten Umrisse von Nervenzellen in die Luft und schwärmt von der Schönheit der Bilder, als sie erstmals neue Visualisierungstechniken für Proteine entwickelte. Sie strahlt dabei viel Begeisterung aus. Andere erzählen so von einem funkelnden Sternhimmel in unbewohnten Weltgegenden.

„Ich habe mich schon immer für alles Unbekannte interessiert“: So erklärt sie ihre Motivation für die Wissenschaft schon als junge Frau, die als Erste in ihrer Familie Akademikerin wurde. Zunächst hatte es sie in die Medizin und Psychologie verschlagen, bis sie merkte, dass ihre Faszination zwar dem Gehirn galt, sie aber in dessen Mikrodimensionen vordringen wollte. Schuman hat erstmals gezeigt, dass Proteine, die in der Nähe von Synapsen gebildet werden, eine wichtige Rolle für Lernen und Gedächtnis spielen. Das ist nicht nur für die Wissenschaft eine wichtige Erkenntnis, sondern hat auch praktische Auswirkungen auf die Erforschung und Behandlung von neurologischen Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer und Autismus. Die Neurobiologie erforscht Grundlagen, Pharmakologen und Ärzte können daraus Behandlungsmethoden entwickeln.

Mehr zum Thema 1/

Während der Corona-Pandemie hat eine von Schumans Projektgruppen herausgefunden, dass in den Gehirnen von Zebrafischen bestimmte Proteine vermehrt gebildet werden, je mehr Artgenossen sie umgaben. Ein noch relativ unerforschtes Neuropeptid erfasst offenbar das soziale Umfeld. Es sei wahrscheinlich, dass dieses das „soziale Gehirn“ und Verhaltensnetzwerke reguliere, sagt die Professorin.

Ziel: Mehr Frauen bei Max Planck

Engagiert ist Schuman auch außerhalb ihrer Labore: Sie hat sich dafür eingesetzt, den Frauenanteil unter den Max-Planck-Direktoren deutlich zu erhöhen, auf 20 Prozent bis 2020, jetzt sind es 23. Als sie 2009 anfing, waren ihre Vorgänger alle Männer, insgesamt gab es nur zehn Prozent Frauen unter allen Max-Planck-Direktoren. In ihrem Institut ist sie eine von dreien, die beiden anderen sind Männer. Mit einem davon, Gilles Laurent, ist sie verheiratet, beide leiten unterschiedliche Forschungsbereiche. Eine glückliche Fügung für das Familienleben, das deutlich beeinträchtigt wird, wenn Partner die Exzellenz ihrer Forschung auf verschiedenen Kontinenten beweisen müssen. Die Hälfte der Institute in Deutschland habe allerdings noch nie einen weiblichen Direktor gehabt, berichtet sie. „There is still a lot to do.“ Sie spricht Englisch, die Institutssprache auf allen Fluren, in allen Labors.