Das „rumänische“ Buch : Klau nicht bei Wikipedia!

Die Herbstzeitlose wird gelegentlich mit herbstblühenden Krokussen verwechselt und ist stark giftig. Dieses Exemplar wurde 2004 in Österreich fotografiert. Schwarzweiß wurde das 2005 bei Wikipedia eingestellte Foto in einem Buch gedruckt, das angeblich aus dem Jahr 1982 stammt. Bild: Wikimedia Commons

Der angeblich 1982 in Rumänien und der DDR erschienene Tagungsband „Colchicine – 100 years of Research“, der als Be­weis von Plagiatsvorwürfen gegen einen Professor für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München präsentiert wurde, ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine Fälschung. Dem Befund der Ombudsstelle der Universität Hamburg, die es ablehnte, gegen den Münchner Professor ein Verfahren wegen seiner 1987 in Hamburg angenommenen Doktorarbeit einzuleiten, lassen sich im Lichte von Expertenäußerungen jetzt weitere teilweise sehr starke Indizien hinzufügen.

Das Buch, das auf 367 Seiten mit festem Einband nach einem Vorwort von Elena Ceaușescu zwölf Beiträge unter anderem von international anerkannten Krebsforschern, allesamt verstorben, sammelt, ist in Bibliotheken nicht nachgewiesen, wurde aber in diesem Jahr über Ebay verkauft. Ein Berliner Grafikdesigner hat jetzt die Schrifttypen, die im Buch verwendet werden, als Produkte der Jahre 2008 und 2009 identifiziert. Das Foto von Herbstzeitlosen auf Seite 14 wurde 2005 bei Wikipedia eingestellt. Der Fotograf gibt an, seine Aufnahme sei im Jahr zuvor in Niederösterreich entstanden.

Die akademischen Grade stimmen nicht

Der Neurowissenschaftler Andrei Dumbravă von der Universität Alexandru Ioan Cuza in Iași hält es für ausgeschlossen, dass die angebliche Tagung in einer rumänischen Kleinstadt im Beisein westlicher Starwissenschaftler, gleichzeitig aber ohne Ärzte aus Bukarest stattfand. Akademische Grade der Beteiligten seien falsch angegeben. Der Herausgeber „C. Moldoveanu“ habe mit der angegebenen Funktion nicht existiert. Frau Ceaușescu hätte sich nach Einschätzung Dumbravăs nicht mit einem Vorwort zufrieden gegeben; die Gattin des Staats- und Parteichefs Nicolae Ceaușescu wollte Autorin von Werken sein, die freilich andere für sie schreiben mussten, erklärte Dumbravă der F.A.Z. Er gehörte einer Gruppe an, die das Wirken der Diktatorengattin aufgearbeitet hat, um zu erreichen, dass ihr postum falsche Erstautorschaften entzogen werden. Schließlich hätte niemand Zugang zu den im Band zitierten westlichen Zeitschriften wie dem „Journal of Immunology“ oder dem „Journal of Experimental Medicine“ gehabt.

Auch der von der F.A.Z. befragte Marburger Pharmaziehistoriker Christoph Friedrich geht von einer Fälschung aus. Hinzu kommen Fehler in der DDR-Ausgabe, so hieß die im Impressum angegebene Druckerei „Offizin Alexander Nexö“ in Wirklichkeit „Andersen Nexö“ nach dem in der DDR populären dänischen Schriftsteller Martin Andersen Nexö. In digitalisierten DDR-Zeitungen finden sich die Namen der Beteiligten an keiner Stelle. Auch Recherchen in deutschsprachigen Zeitungen aus Rumänien ergeben keine Belege für Personen, Tagung oder Buch.

Der österreichische „Plagiatsjäger“ Stefan Weber, der für einen privaten Auftraggeber ein Gutachten erstellt hatte, hat inzwischen erkannt, dass der Plagiatsvorwurf gegen den Rechtsmediziner, über den im Juli „Spiegel“, „Bild“ und „Süddeutsche Zeitung“ berichtet hatten, falsch ist; in seinem Blog hat Weber eine Entschuldigung veröffentlicht. Der Arzt war zur gleichen Zeit, ebenfalls bei „Bild“, beschuldigt worden, bei einer von ihm durchgeführten Obduktion sei ein Goldzahn verschwunden. Auch dagegen verwahrte er sich. Weber will sich über seinen Auftraggeber und dessen Motive aus zivilrechtlichen Gründen nicht äußern.

Große Teile des Buches sind plagiiert aus Texten, die in den siebziger Jahren in amerikanischen Publikationen erschienen sind. Die Passagen, die auf ein vermeintliches Plagiat des Münchner Arztes hindeuten sollten, wurden hingegen offenbar von dessen Dissertation ins Englische übersetzt. Weber will künftig Herkunftsbestimmung und Echtheitsprüfung vornehmen, wenn Kunden einen Plagiatsvorwurf erheben und ein „Original“ vorlegen, das bibliothekarisch nicht nachgewiesen ist. „Dass dies unterblieben ist, war ein schwerer fachlicher Fehler.“

Zunächst hatte Webers in Nürnberg ansässiger Kollege Martin Heidingsfelder die Plagiatsvorwürfe publik gemacht. Auf Heidingsfelders Webseite ist noch nichts korrigiert.