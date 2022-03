Anti-Rassist Miklucho : Von Untermenschen und Halbgöttern

„Du warst der Erste, der aus eigener Erfahrung unmissverständlich demonstrierte, dass ein Mensch überall Mensch ist“, schrieb Leo Tolstoi 1886 in einem Brief an seinen russischen Landsmann Nikolai Nikolajewitsch Miklucho-Maclay, kurz Miklucho. Mit seinem humanistischen Weltbild war dieser jedoch weitestgehend allein. Unter europäischen Wissenschaftlern herrschte im neunzehnten Jahrhundert die Ansicht, es gebe verschiedene Menschenarten, von denen manche mehr wert sind als andere. Der Mediziner Ernst Haeckel etwa tat sich dadurch hervor, indem er die vermeintlichen Rassen hierarchisch einordnete, in „Menschen-“, „Unter-“ und „Abarten“.

Pikant: Miklucho schätzte Haeckel einst als Lehrer. Das zeigen Mitschriften, die der spätere Erforscher Neuguineas, eingeschrieben als Medizinstudent in Jena im Wintersemester 1865/66, von Haeckels Zoologie-Vorlesung anfertigte. Mikluchos Manuskripte, die im Archiv der Russischen Geographischen Gesellschaft in Sankt Petersburg lagen, sind nun von Wissenschaftshistorikern der Universität Jena transkribiert (Miklucho schrieb auf Deutsch mit, jedoch eher unleserlich) und in zwei kommentierten Bänden herausgegeben worden, zusammen mit denen zu „Vorlesungen über Menschliche Anatomie“, gehalten von Carl Gegenbaur im gleichen Semester.